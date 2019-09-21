В Самаре прошел "Кросс Нации"

В субботу, 21 сентября, в Самаре на УСЦ "Чайка" состоялся центральный областной старт всероссийского дня бега "Кросс Нации", сообщает пресс-служба правительства региона. В нем приняли участие профессиональные легкоатлеты, любители и ветераны спорта, воспитанники спортивных школ — всего более 7,5 тыс. человек. В нынешнем году соревнования проходили в космической тематике.

Программу забегов открывал детский забег, все участники которого на финише получили подарки. Массовый забег на 2 тыс. метров, в котором не были выявлены победители, объединил любителей спорта независимо от возраста и спортивной подготовки. Далее состоялись старты на различные дистанции (2 км, 4 км, 6 км, 8 км, 12 км), где зачет велся по возрастным категориям.

Помимо забегов для всех гостей спортивного праздника была организована разнообразная концертная программа, работали аниматоры, интерактивные и спортивные площадки. Победители и призеры "Кросса Нации" были награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами. Специальными призами отметили самого юного и возрастного участника "Кросса Нации" (без учета массового и детского забегов) — семилетнего воспитанника ДЮСШ № 4 г. о.Самара Егора Унрау и 81-летнюю Зинаиду Викторовну Рожнову, которая пробежала 4 километра.

Помимо Самары старты в рамках "Кросса Нации" прошли в других городах и муниципальных районах. В следующую субботу, 28 сентября, "Кросс Нации" пройдет в Тольятти (стадион "Труд").