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Музыка Культура

Самарская кирха приглашает на органный концерт "И. С. Бах: сонаты, концерты, фантазии"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской кирхе (ул. Куйбышева, 115/117) 25 октября, в 18:30, состоится Вечер камерной и органной музыки "И. С. Бах: сонаты, концерты, фантазии" (6+).

На вечере орган прозвучит ансамбле сразу с инструментами.

Исполнители: доцент СГИК Анна Лазанчина (флейта, Самара), лауреат международных конкурсов "золотой гобой России" Алексей Балашов (гобой, Москва), артист оркестра Самарской филармонии Александр Дарвин (виолончель, Самара), доцент СГИК Анна Карпова (орган, Самара). Ведет концерт кандидат искусствоведения, музыковед Наталья Эскина.

Вход: 400 руб. и 250 руб. — школьникам, студентам и пенсионерам.

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