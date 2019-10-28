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ЖКХ и благоустройство Общество

В "Кошелев-проекте" за год посадили 230 деревьев

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управляющая компания "Авиакор-Стандарт" провела очередное мероприятие по посадке деревьев. Возле монумента "Танк Т-34" посадили березы, которые украсят район. Посадкой деревьев завершилась осенняя череда мероприятий по озеленению территорий микрорайонов Крутые ключи и Кошелев-Парк. Всего за 2019 год на территории района было посажено 230 деревьев, 30 кустарников и порядка 4 тысяч цветов.

Фото: Фото предоставлено автором

"Надеемся, что все посаженные растения хорошо перенесут зиму, и будут радовать жителей и гостей нашего микрорайона долгие годы. Мероприятия по озеленению носят регулярный характер, проводятся с учетом мнения самих жителей и обязательно продолжатся весной 2020 года", — сообщил директор УК "Авиакор-Стандарт" Антон Ермолаев.

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