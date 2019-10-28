В "Кошелев-проекте" за год посадили 230 деревьев

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Управляющая компания "Авиакор-Стандарт" провела очередное мероприятие по посадке деревьев. Возле монумента "Танк Т-34" посадили березы, которые украсят район. Посадкой деревьев завершилась осенняя череда мероприятий по озеленению территорий микрорайонов Крутые ключи и Кошелев-Парк. Всего за 2019 год на территории района было посажено 230 деревьев, 30 кустарников и порядка 4 тысяч цветов.

Фото: Фото предоставлено автором