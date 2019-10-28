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Владимир Кошелев провел прием граждан

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Самарской губернской думы, член фракции "Единая Россия" Владимир Кошелев провел прием граждан в Региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в Самарской области.

Фото: Фото предоставлено автором

Владимир Кошелев известен не только как депутат, но и как успешный руководитель строительных проектов, к которому жители стремятся попасть на прием и получить необходимую помощь. Иногда обращаются люди, которые в течение долгого времени не могут решить проблемы и уже не надеются получить поддержку от властей.

Пожилая женщина обратилась к депутату с проблемой получения гражданства РФ. Другая часть обращений к депутату касалась строительства жилых домов. Мужчина рассказал, что не может попасть в свой частный дом, так как на месте ранее существующего прохода на участок строительная компания установила железный забор. В другом случае на улице Димитрова строительной организацией не передана проектная документация на строительство дома, а также не определена организация, которая должна обслуживать трубу отопления и теплоснабжение многоквартирного дома. Также не решена проблема с вывозом ТКО.

Всего за помощью и консультацией обратилось 4 человека.

По итогам приема депутат Владимир Кошелев направит запросы в органы власти разных уровней для рассмотрения вопросов по существу.

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