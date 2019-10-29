Ветераны "Самарского Стройфарфора" заново знакомятся с заводом

"Самарский Стройфарфор" пригласил ветеранов на экскурсию по заводу. Многие ветераны с трудом узнали предприятие, на котором проработали годы, — настолько значительны изменения, произошедшие здесь за последние несколько лет в результате модернизации.

Экскурсия запомнится надолго, ведь некоторые из присутствующих не были на предприятии больше десятка лет. За это время "Самарский Стройфарфор" освоил новые технологии производства сантехники и начал выпускать новый вид продукции — керамогранит. Но и те, кто вышел на пенсию несколько лет назад, удивились переменам. Завод приобрел новое высокотехнологичное оборудование, изменилась система хранения товаров, в цехах стало больше порядка и чистоты — это то, что видно невооруженным взглядом, а обо всех нюансах производства ветеранам рассказали экскурсоводы.

Почетный гость мероприятия — Евдокия Григорьевна Луговая. 41 год она проработала на заводе литейщиком, 25 лет назад вышла на пенсию и с тех пор ни разу не была на предприятии. Увиденное на экскурсии ее очень впечатлило. "Я увидела свой цех, свое рабочее место. Конечно, все очень сильно изменилось, работать стало легче", — вспоминает она.

"Самарский Стройфарфор" поддерживает своих ветеранов, помогая в решении бытовых вопросов, устраивая для них праздники и поездки. На экскурсии на заводе побывали 40 человек, а всего на предприятии около 250 ветеранов. "Мы очень благодарны нашим ветеранам за то, что они сделали для завода — сохранили его в нелегкие девяностые и помогли возродить предприятие, поделившись секретами работы, передав свой бесценный опыт молодым", — говорит директор по кадрам "Самарского Стройфарфора" Ольга Моржицкая.