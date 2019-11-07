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Общество

В "Крутых Ключах" открыли мемориальную доску имени героя РФ Виталия Жалнина

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня в районе "Крутые Ключи" состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь героя РФ Виталия Жалнина. Это уже добрая традиция и напоминание поколениям. В будущем на всех улицах Героев появятся мемориальные доски. В связи с 75-летием Великой Победы планируется провести открытие памятных объектов на улицах им. Золотухина, Василевского, Якушева и Волкова. Мемориальные доски уже установлены на бульваре Финютина и улице Устинова.

Фото: Фото предоставлено автором

О судьбе Виталия Жалнина рассказала председатель Совета ветеранов микрорайона "Крутые ключи" Мария Макарова. Виталий родился в Куйбышеве, в 1943 году закончил Рузаевскую школу младших авиаспециалистов и отправился на фронт. "В качестве стрелка-радиста летал с пилотом Александром Гургенидзе. Гвардии сержант Жалнин представлялся к званию Героя Советского Союза, а в 1996 удостоен звания Героя Российской Федерации. Жители района гордятся тем, что улицы носят название героев", — говорит Мария Макарова.

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