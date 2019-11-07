В "Крутых Ключах" открыли мемориальную доску имени героя РФ Виталия Жалнина

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Сегодня в районе "Крутые Ключи" состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь героя РФ Виталия Жалнина. Это уже добрая традиция и напоминание поколениям. В будущем на всех улицах Героев появятся мемориальные доски. В связи с 75-летием Великой Победы планируется провести открытие памятных объектов на улицах им. Золотухина, Василевского, Якушева и Волкова. Мемориальные доски уже установлены на бульваре Финютина и улице Устинова.

Фото: Фото предоставлено автором