Дмитрий Азаров назвал приоритетные задачи реготделения "Единой России"

В пятницу, 8 ноября, в Самаре прошла конференция Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". По итогам тайного голосования секретарем регполитсовета единогласно избран Дмитрий Азаров.

После оглашения результатов тайного голосования губернатор обратился к однопартийцам и обозначил приоритетные задачи, стоящие перед реготделением. Он напомнил слова президента Владимира Путина: "Единая Россия" — это не просто партия из числа зарегистрированных стране, в начале 2000-х она стала точкой сборки страны.

"От нас сегодня люди ждут многого, ассоциируя нас с самой действенной и результативной политической силой. От нас ждут реализации национальных проектов, призванных качественно улучшить жизнь людей. От нас ждут справедливых, честных, открытых решений, и эффективной работы по достижению обещанного. От нас ждут честного диалога с обществом. Я такую ответственность взять на себя готов", — сказал Дмитрий Азаров.

Он акцентировал внимание, что мощнейшим инструментарием для решения проблем являются нацпроекты, инициированные президентом страны. "Они призваны изменить жизнь людей, — подчеркнул секретарь регсовета. — И не в далекой перспективе, а сейчас, сегодня, чтобы каждый видел эти позитивные перемены воочию. И наши партийцы должны стать мотором и олицетворением этих изменений".

Дмитрий Азаров подробно остановился на направлениях, которые должны стать приоритетными для самарских "единороссов". Это повышение доступности медицинской помощи, и прежде всего в сельских территориях, новые места в детсадах, строительство школ, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, поддержка молодых семей, благоустройство дворов и общественных пространств, дальнейшее совершенствование дорожно-уличной сети, вопросы экологии.

По мнению Дмитрия Азарова, наравне с национальными проектами решению этих вопросов должны способствовать и партийные проекты.

В завершении Дмитрий Азаров подчеркнул: "Единая Россия" — это партия тех, кто работает, создает и готов нести ответственность за свой дом, город, область и Россию.

"Хотел бы, чтобы каждый участник конференции понял и прочувствовал, что мы все в ответе на нашу страну. Вместе, я уверен, мы справимся с любыми задачами, но только вместе", — резюмировал руководитель Самарского реготделения партии.

На конференции "Единой России" делегаты также произвели ротацию руководящих органов, в частности, в президиум регсовета вошли заместитель председателя губернской думы Екатерина Кузьмичева и глава Жигулевска Дмитрий Холин, также партийцы избрали делегатов на съезд партии, который пройдет в Москве в конце ноября.