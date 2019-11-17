Две трети менеджеров в Самаре регулярно испытывают стресс

Стресс оказался неотделим от работы топ-менеджеров: 70% управленцев, которые строят рабочие планы и не выполняют их, испытывают стресс. Это показал опрос топ-менеджеров и предпринимателей, который провел сервис для поиска массового и линейного персонала Работа.ру совместно с бизнес-сообществом "Атланты".

Две трети опрошенных топ-менеджеров признались, что испытывают стресс регулярно. Практически каждый второй (42%) связал сильное напряжение с уровнем своей должности. Основными причинами стресса топ-менеджеры назвали неспособность воплотить запланированное (25%), темп жизни (17%), отсутствие полноценного сна (16%), слишком высокую ответственность (13%) и отсутствие отдыха (10%). Среди прочих причин звучали отсутствие достаточного общения с семьей и друзьями, нехватка отдыха, времени для саморазвития и несбалансированное питание.

Лишь около половины руководителей (55%) находят возможность постоянно профессионально развиваться. Еще 37% хотели бы этого, но не обладают достаточным временем. Среди тех, кто все же имеет возможность уделить время развитию, наиболее популярны бизнес-книги (39%) и тренинги (29%). У 21% руководителей есть наставники, еще 10% посещают бизнес-мероприятия.