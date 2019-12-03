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Общество

Туристический маршрут по Стрельной горе закрыт на зиму

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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С 3 декабря экскурсионный маршрут "Стрельная гора" закрыт на зимнее время, пишет tlt.ru.

Национальный парк "Самарская Лука" возобновит экскурсии для туристов весной 2020 года. 

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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