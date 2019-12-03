Туристический маршрут по Стрельной горе закрыт на зиму

С 3 декабря экскурсионный маршрут "Стрельная гора" закрыт на зимнее время, пишет tlt.ru.
Национальный парк "Самарская Лука" возобновит экскурсии для туристов весной 2020 года.
С 3 декабря экскурсионный маршрут "Стрельная гора" закрыт на зимнее время, пишет tlt.ru.
Национальный парк "Самарская Лука" возобновит экскурсии для туристов весной 2020 года.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.