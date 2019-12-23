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Соцподдержка Общество

Профсоюзы работников соцзащиты поддерживают служащих и сохраняют традиции

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Неравнодушие, чуткость, добросовестность, терпение и ответственность — основные принципы, на которых строит свою работу Самарский областной профсоюз социальной защиты населения, его руководство и актив.

Фото: предоставлено Профсоюзом социальной защиты населения

Главное — безопасность и здоровье

В профсоюзе почти 16 тысяч человек и свыше двухсот первичных организаций, и его ряды регулярно пополняются: в этом году в него вступили почти 800 человек. Профсоюз тщательно подходит к подписанию коллективных договоров. Это очень большая и ответственная работа. При составлении договора учитывается всё: права работников, соблюдение условий труда, положение дел на каждом рабочем месте, обеспечение спецодеждой и обувью, социальные гарантии… На сегодняшний день доплату за работу во вредных условиях получают почти 7 тысяч человек, дополнительными отпусками пользуются 4 тысячи человек, а для более двух тысяч сотрудников установлен сокращенный рабочий день.

Как рассказала юрисконсульт центра соцобслуживания населения Больше-Черниговского отделения Мария Ильина, профсоюз организует конкурс по охране труда, в котором участвуют сотрудники. Специальная комиссия следит за выполнением всех инструкций. Благодаря специальной оценке условий труда отсутствуют случаи производственного травматизма. Кроме того, на протяжении двух лет не выявлено работников с впервые установленным профессиональным заболеванием, а это очень важные показатели, ведь приоритетные задачи профсоюза — охрана труда и здоровье человека. Под эгидой профсоюза периодически проводятся медосмотры сотрудников.

Социальные гарантии

В случае трудной жизненной ситуации работники могут обратиться в Обком Профсоюза за материальной помощью. Членам профсоюза предоставляется беспроцентный заем в размере 30 тысяч рублей, в этом году им воспользовались 300 человек. Они также получают денежное вознаграждение в связи с рождением ребенка, заключением брака, юбилеем. "Областной Профсоюз во главе с председателем Лидией Николаевной Катиной всегда на защите наших прав и интересов, и уделяет огромное внимание работникам социальной сферы, — подчеркнула заведующая отделением соцобслуживания на дому центра соцобслуживания населения "Центральный" Надежда Нурдина.

Профсоюз курирует Ассоциацию ветеранов социальной службы Самарской области, которая объединяет пенсионеров, работавших в учреждениях соцзащиты населения больше 15 лет. В Ассоциации свыше 2,5 тысячи ветеранов, когда-то полностью отдававших себя работе. Теперь пришло время, и к ним возвращается их добро, забота и внимание, которыми они когда-то щедро делились со своими подопечными. В этом году профсоюз провел для ветеранов 872 мероприятия, чтобы их жизнь по-прежнему была полной, интересной и насыщенной. При содействии профсоюза в этом году около двухсот ветеранов получили направление в социально-реабилитационные отделения комплексных центров.

Всегда на связи

Быть в курсе общественной жизни сообществу помогает газета "Профсоюзный вестник". Материалы публикуются также и на сайте профсоюза. Здесь же можно найти информацию о наличии путевок на курорты и здравницы России, туристические базы и дома отдыха. В социальной сети "Вконтакте" действует страничка Областного Профсоюза, на которой оперативно размещается информация о работе организации.

Важным направлением в деятельности профсоюза является культурно-массовая работа, так как хороший отдых способствует работоспособности и поднятию жизненного тонуса. "Работники социальной службы посещают театры, концерты, праздничные мероприятия. В этом году в клубе "Заря" прошли великолепные литературно-музыкальные чтения", — поделилась впечатлениями инспектор комитета по вопросам семьи, материнства и детства Кинель-Черкасского района Татьяна Лазарева.

Давняя традиция профсоюза — проведение новогодних елок для детей. Более десяти тысяч ребят посетят праздничные представления в Самарской государственной филармонии, Доме офицеров и ДК "Железнодорожников им. А.С. Пушкина". Новогодние праздники останутся в детской памяти как череда ярких воспоминаний, встреч, сказок и подарков.

Профсоюз соцзащиты получает много благодарностей за помощь и поддержку в разных вопросах и много прекрасных отзывов о своей работе! Поскольку дело профсоюзов соцзащиты — быть рядом с человеком и протянуть ему руку помощи в любой жизненной ситуации.

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