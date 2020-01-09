В Самаре обнаружено тело подростка со снюсом в кармане

В Самаре 3 января в квартире дома на ул. Гагарина скончался 16-летний подросток, пишет samara.kp.ru.

"Сообщение о том, что его нашли мертвым, поступило в полицию в 17:10. На место тут же выехали сотрудники правоохранительных органов от МВД и Следственного комитета, — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Юноша среди своих знакомых характеризуется положительно. Он учился в кулинарном техникуме, рассчитывал стать поваром. Что случилось с молодым человеком непонятно.

"Вряд ли произошло что-то связанное с криминалом. На теле погибшего не было обнаружено следов насилия", — поделились правоохранители.

Не исключено, что подросток отравился вредными веществами. В ходе осмотра места происшествия из кармана его брюк изъяли контейнер с жевательным "снюсом". Также рядом была обнаружена банка из-под энергетика. Все это, как и другие возможные вещественные доказательства, отправлено на экспертизу.

"Причина смерти пока неизвестна. Назначено судебно-медицинское исследование, которое поможет дать ответ на этот вопрос", — рассказали силовики.