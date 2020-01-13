В Самаре открыли мемориальную доску заслуженному юристу РСФСР Николаю Баженову

В понедельник, 13 января, в Самаре прошли мероприятия, приуроченные ко Дню работника прокуратуры Российской Федерации. У здания областного надзорного ведомства на ул. Чапаевской, 151 была открыта мемориальная доска в память о заслуженном юристе РСФСР Николае Баженове. В торжественной церемонии приняли участие и. о. прокурора региона Игорь Харитонов, ветераны и сотрудники прокуратуры.

Николай Александрович служил в органах прокуратуры много лет. С 8 мая 1969 г. по 1981 г. Николай Баженов работал прокурором Куйбышевской области, а потом стал первым заместителем Генерального прокурора СССР и проработал на этой должности почти 10 лет. Он принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, являлся обладателем множества госнаград.

Именно при Николае Баженове было построено нынешнее здание прокуратуры Самарской области на улице Чапаевской, 151, которое стало одним из лучших в стране. В 1988 году он вышел на пенсию в чине государственного советника юстиции 1 класса. Николай Александрович ушел из жизни 8 июля 2002 года.

После открытия мемориала в здании прокуратуры состоялось торжественное собрание, на котором подвели итоги работы надзорного ведомства за год. С приветственным словом к прокурорам обратился Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Очень много в реализации тех задач, которые поставлены президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, зависит от конструктивного, четкого взаимодействия всех органов региональной власти, муниципальной власти с прокуратурой Самарской области, Российской Федерации. Хочу отметить, что это взаимодействие сегодня находится на самом высоком уровне", — отметил глава региона.

Борьба с преступностью и укрепление правопорядка остаются одними из приоритетных направлений деятельности прокуратуры. В 2019 году на 20,7% снизилось число фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев — на 5,2%, грабежей — на 16,3%. Число умышленных поджогов сократилось на 33,2%, фактов хулиганства — на 9,5%, преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, — на 10%.

"Лучших сотрудников прокуратуры всегда отличали высочайший профессионализм, ответственность, верность служебному долгу и глубокая порядочность. Благодарю прокурорский корпус за честную, добросовестную работу, системную и последовательную защиту прав наших земляков, — отметил Дмитрий Азаров. — Мы и впредь будем активно взаимодействовать с органами прокуратуры, оказывая вам всю необходимую поддержку. От всей души желаю сотрудникам и ветеранам ведомства, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе на благо Отечества".

В этот день лучшие работники ведомства получили награды.