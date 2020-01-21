В Клиниках СамГМУ запустили пневмопочту

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета появился быстрый способ доставки биологического материала из отделений в лабораторию. Процесс доставки занимает не более полутора минут.

Пробирку с биоматериалом помещают в капсулу, а капсулу — в трубу, которая соединяет пять станций. Одна станция находится на первом этаже терапевтического корпуса около приемного отделения, две — в хирургическом корпусе, рядом с реанимацией, и на первом этаже для обслуживания других отделений, еще две — в кабинете на первом этаже административного корпуса и в лаборатории.

Торжественный старт работе пневмопочты дали ректор СамГМУ Александр Колсанов, председатель Самарской губернской думы, президент СамГМУ Геннадий Котельников и главный врач Клиник СамГМУ Александр Сонис.

"В этих капсулах можно отправлять как биоматериалы в лабораторию, так и бумаги с результатами анализов из лаборатории, — рассказал Александр Сонис. — Теперь курьеру не нужно ждать, пока наберется несколько пробирок, и идти из одного корпуса в другой".

Как пояснил врач клиническо-лабораторной диагностики Клиник СамГМУ Сергей Мурский, приемно-диагностическое отделение находится далеко от лаборатории. А с помощью пневмопочты сокращается время на доставку, а значит, и исследования будут проводиться быстрее.

"Скорость, с которой капсула передвигается по трубе, составляет шесть метров в секунду, — говорит Сергей Мурский. — Если доставка курьером занимала до получаса, то пневмопочтой — полторы минуты".

В дальнейшем в клиниках планируют подключить к пневмопочте и другие подразделения и увеличить количество станций приема-отправки.