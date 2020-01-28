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Дмитрий Азаров принял участие в заседании бюро высшего совета партии "Единая Россия"

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 января, Дмитрий Азаров принял участие в расширенном заседании Бюро Высшего совета Партии "Единая Россия", которое прошло в Москве в режиме видеоконференцсвязи под руководством председателя партии Дмитрия Медведева. В заседании также приняли участие заместители председателя правительства РФ и министры социального блока.

Фото: samregion.ru

Участники встречи обсудили реализацию послания президента Владимира Путина и роль партии в решении стоящих перед страной и регионами задач. В частности, было отмечено, что укрепление диалога партии с социальным блоком правительства РФ позволит усилить проектный подход при реализации поручений главы государства. В свою очередь, правительство рассчитывает на поддержку партии в скорейшем принятии законодательных инициатив, направленных на реализацию послания.

В ходе дискуссии член Бюро Высшего совета партии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поднял вопрос о необходимости скорейшей конкретизации сроков и порядка финансирования по тем мерам поддержки, которые обозначены президентом в послании. В частности, речь идет о предоставлении поддержки семьям с детьми в возрасте с 3 до 7 лет, а также обеспечения бесплатным школьным питанием младших школьников.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова отметила, что эти вопросы будут урегулированы в ближайшее время.

Кроме того, в ходе обсуждения глава региона пригласил министра спорта РФ Олега Матицына посетить с рабочим визитом Самарскую область, ознакомиться с опытом и передовыми практиками нашего региона в сфере развития физической культуры и детского спорта. Министр спорта ответил на приглашение согласием и обозначил возможность посещения области уже в феврале.

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