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Музыка Культура

В самарской филармонии пройдет концерт Вадима Эйленкринга и группы Eilenkring Crew

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Владимир Эйлекринг — выдающийся трубач и солист главного джазового оркестра Игоря Бутмана. Ежегодно он дает более 100 концертов, гастролирует по России и миру с группой Eilenkring Crew.

Его коллектив прорвался на 4-ю строчку российского iTunes, благодаря оригинальному переосмыслению джаза.

29 января в 19-00 вместе с ним на сцену самарской филармонии выйдут: Вадим Эйленкриг (труба), Иван Фармаковский (рояль), Армен Мкртычян (бас), Константин Сафьянов (альт- и тенор-саксофоны, флейта), Саша Машин (барабаны).

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