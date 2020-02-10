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Суды Происшествия

Жителя с. Борское осудили за растление дочери

БОРСКОЕ. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Богатовского района вынес приговор 28-летнему жителю с. Борское, признанному виновным в иных действия сексуального характера с угрозой применения насилия в отношении 13- летней дочери (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил прокурор Борского района Роман Суханкин.

Суд установил, что с ноября по декабрь 2018 г. в частном доме на ул. Первомайской пьяный мужчина по вечерам регулярно совершал действия сексуального характера с проживающей с ним 13-летней дочерью, которая в силу возраста не могла оказать сопротивление.

О незаконных действиях своего отца, ребенок сообщил бабушке, которая написала заявление в полицию.

Вину мужчина не признал. Но суд признал его виновным и назначил 13 лет заключения в колонии строгого режима.

"Приговор вступил в законную силу, осужденный его не обжаловал", — пояснил Роман Суханкин.

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