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Массовый спорт Спорт

Прием заявок на участие в "Лыжне России-2020" продлится до 14 февраля

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В учебно-спортивном центре "Чайка" идет прием заявок на участие в XXXVIII Всероссийской массовой лыжной гонке "Лыжня России", которая состоится в субботу, 15 февраля. В ней могут бесплатно принять участие все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки.

Главное условие участия в "Лыжне России" — подачи заявки в соответствии с требованиями. Необходимо предоставить паспорт (или свидетельство о рождении), полис обязательного медицинского страхования, допуск от врача (до 18 лет — на все дистанции обязателен, старше 18 лет — на дистанции 5 и 10 км обязателен, на массовый забег — допуск врача не требуется). Предусмотрен порядок коллективных заявок от организаций. 

Комиссия по допуску работает на УСЦ "Чайка" до 14 февраля с 11:00 до 18:00, тел/факс: (846)950-19-73. В день старта, 15 февраля, заявки принимаются с 8:30 до 10:30. Организаторы убедительно просят будущих участников при возможности получить допуск до 15 февраля, либо заранее утром в день старта.

Центральный старт соревнований в Самарской области состоится на УСЦ "Чайка". Официальная церемония открытия — в 11:30. В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег на 300 м (5–6 лет), массовый забег на 2020 м. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта РФ, а также ценными призами министерства спорта Самарской области. 

В рамках спортивного праздника с 10:00 до 15:00 будет организована культурно-развлекательная программа, работа спортивных площадок, проведение конкурсов.

Программа мероприятий УСЦ "Чайка" 15 февраля:
10:00–11:30
12:15–15:00    Культурно-развлекательная программа, детские спортивные площадки, конкурсы       
11:30–11:45    Официальная церемония открытия       
11:45    Старт на 300 м — детский забег (3-5 лет)       
12:15    Старт на 2020 м — массовый забег (без ограничения возраста)        
12:50     Старт на дистанцию 5 км — юноши 2002–2004 гг. р.       
13:00    Старт на дистанцию 5 км — девушки 2002–2004 гг. р.       
13:10    Старт на дистанцию 5 км — юноши 2005 г. р. и моложе       
13:15    Старт на дистанцию 5 км — девушки 2005 г. р. и моложе       
13:20    Старт на дистанцию 5 км — женщины 1985–1971 гг. р., 1970–1956 гг. р., 1955 г. р. и старше         
13:30    Старт на дистанцию 10 км — мужчины 2001-1986 гг. р.       
13:40    Старт на дистанцию 10 км — мужчины 1985-1971 гг. р.       
13:50    Старт на дистанцию 10 км — мужчины 1970-1956 гг. р.       
13:55    Старт на дистанцию 10 км — женщины 2001-1986 гг. р.       
14:00    Старт на дистанцию 10 км — мужчины 1955 г. р. и старше       
13:50–15:00    Церемония награждения победителей и призеров    

В день гонки с 07:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо и по автомобильной дороге на кладбище "Лесное" от Красноглинского шоссе до УСЦ "Чайка".

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