В Камышлинском районе состоятся соревнования по пневмо-биатлону

В субботу, 15 февраля, на лыжно-биатлонной трассе "Беркут" в селе Камышла пройдут соревнования по пневмо-биатлону. Принять участие в стартах могут все любители биатлона, имеющие соответствующую подготовку.

В 10:45 состоится церемония открытия, в 11:00 — старт забега. Возрастные группы и дистанции:

— эстафета мужчины (юноши) 4×6 км;

— эстафета женщины (девушки) 4×3 км.

Заявки на участие подаются в мандатную комиссию в день соревнований с 08:00 до 10:00.

Организаторы соревнований — министерство спорта Самарской области, ГАУ СО "Организационный центр спортивных мероприятий" и администрация Камышлинского района.

Основные цели и задачи соревнований: популяризация и развитие биатлона в Самарской области; повышение уровня массовости занятий лыжными гонками и биатлоном в Самарской области; совершенствование спортивного мастерства участников и приобретение ими опыта участия в соревнованиях.

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, участники команд — дипломами и медалями.