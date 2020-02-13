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Массовый спорт Спорт

В Камышлинском районе состоятся соревнования по пневмо-биатлону

КАМЫШЛА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 15 февраля, на лыжно-биатлонной трассе "Беркут" в селе Камышла пройдут соревнования по пневмо-биатлону. Принять участие в стартах могут все любители биатлона, имеющие соответствующую подготовку.

В 10:45 состоится церемония открытия, в 11:00 — старт забега. Возрастные группы и дистанции:
— эстафета мужчины (юноши) 4×6 км;
— эстафета женщины (девушки) 4×3 км.

Заявки на участие подаются в мандатную комиссию в день соревнований с 08:00 до 10:00.

Организаторы соревнований — министерство спорта Самарской области, ГАУ СО "Организационный центр спортивных мероприятий" и администрация Камышлинского района.

Основные цели и задачи соревнований: популяризация и развитие биатлона в Самарской области; повышение уровня массовости занятий лыжными гонками и биатлоном в Самарской области; совершенствование спортивного мастерства участников и приобретение ими опыта участия в соревнованиях.

Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками, участники команд — дипломами и медалями.

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