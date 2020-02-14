Участников "Лыжни России-2020" в Самаре ждут развлекательная программа и интерактивные площадки

В субботу, 15 февраля, в Самаре на УСЦ "Чайка" состоится Всероссийская массовая гонка "Лыжня России". Помимо стартов на различные дистанции, для участников и гостей спортивного праздника будет организована развлекательная программа.

С 10:00 на спортивной базе начнут работу различные интерактивные площадки. Все желающие смогут сразиться в спортивных настольных играх и в хоккее в валенках. Для детей будут доступны надувные батуты.

На площадке "Скалодром" можно проверить свои навыки в альпинизме. Спортивный клуб "Мега-Лада" совместно со спортивной технической школой представят выставочную площадку мотоциклов. Региональная федерация американского футбола проведет мастер-класс для детей.

На интерактивной площадке "Русский мир — живая история" можно будет принять участие в молодецких играх и забавах: бои на мягких мечах, ходули, перетягивание каната, перенос мешков с сеном. На выставке ездовых собак пройдет катание на собачьих упряжках и общение с маламутами.

Все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении отдельных видов испытаний комплекса ГТО.

Отдельная программа будет организована на ледовом катке УСЦ "Чайка". Здесь в рамках празднования Дня зимних видов спорта состоятся показательные выступления фигуристов, мастер-класс по керлингу, открытая хоккейная тренировка юношеских команд.

На сцене будут выступать творческие коллективы. В 11:00 пройдет "Зарядка с чемпионом" — разминку перед стартами гонок проведет именитый самарский спортсмен.

Церемония открытия соревнований состоится в 11:30.

Принять участие в "Лыжне России" могут все желающие, независимо от возраста и уровня спортивной подготовки. Участие бесплатное. Главное условие — подача заявки в соответствии с требованиями.