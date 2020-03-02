В Новокуйбышевске почтили память "первостроительницы" Анны Федотовой

В конце февраля ученики школы №19 Новокуйбышевска и сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании почтили память Анны Сергеевны Федотовой — первого директора Куйбышевского завода синтетического спирта, Героя Социалистического труда и почетного гражданина города. Легендарная женщина родилась 120 лет назад — 20 февраля 1900 года.

Отметить юбилей со дня рождения Анны Сергеевны на торжественной линейке собрались ученики и их родители, учителя, сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании, а также гости — Почетные граждане города и представители администрации Новокуйбышевска.

"Анна Сергеевна — женщина, которая внесла огромный вклад в строительство Новокуйбышевска. Женщина, которая положила начало химической промышленности в нашем городе. Совсем недавно нашей школе было присвоено имя Анны Сергеевны Федотовой, и мы очень гордимся, что имя этой легендарной женщины носит именно наша образовательная организация", — сказала директор школы Ольга Макарова, открывая торжественное мероприятие.

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В ближайшее время в школе откроется музей, где будет отражена история трудового подвига Анны Федотовой и всех тружеников, стоявших у истоков большой химии города. Планируется, что его открытие будет приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войны.

На торжественной линейке также был дан старт федеральному проекту "Парта героя". На парте будет размещена информация об Анне Сергеевне Федотовой. Чести обучаться за ней будут удостоены лучшие по успеваемости, участию в олимпиадах, спортивных соревнованиях, общественных акциях.

В завершение мероприятия участники возложили цветы к памятнику Анне Федотовой в сквере имени Д.И. Менделеева.