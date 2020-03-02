В Новокуйбышевске почтили память "первостроительницы" Анны Федотовой

В конце февраля ученики школы №19 Новокуйбышевска и сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании почтили память Анны Сергеевны Федотовой — первого директора Куйбышевского завода синтетического спирта, Героя Социалистического труда и почетного гражданина города. Легендарная женщина родилась 120 лет назад — 20 февраля 1900 года.
Отметить юбилей со дня рождения Анны Сергеевны на торжественной линейке собрались ученики и их родители, учителя, сотрудники Новокуйбышевской нефтехимической компании, а также гости — Почетные граждане города и представители администрации Новокуйбышевска.
"Анна Сергеевна — женщина, которая внесла огромный вклад в строительство Новокуйбышевска. Женщина, которая положила начало химической промышленности в нашем городе. Совсем недавно нашей школе было присвоено имя Анны Сергеевны Федотовой, и мы очень гордимся, что имя этой легендарной женщины носит именно наша образовательная организация", — сказала директор школы Ольга Макарова, открывая торжественное мероприятие.
В ближайшее время в школе откроется музей, где будет отражена история трудового подвига Анны Федотовой и всех тружеников, стоявших у истоков большой химии города. Планируется, что его открытие будет приурочено к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войны.
На торжественной линейке также был дан старт федеральному проекту "Парта героя". На парте будет размещена информация об Анне Сергеевне Федотовой. Чести обучаться за ней будут удостоены лучшие по успеваемости, участию в олимпиадах, спортивных соревнованиях, общественных акциях.
В завершение мероприятия участники возложили цветы к памятнику Анне Федотовой в сквере имени Д.И. Менделеева.
Анна Сергеевна Федотова родилась 20 февраля 1900 года в Волгоградской области в станице Урюпинской ныне город Урюпинск. Была участницей Гражданской войны. Свою трудовую биографию начинала чернорабочей на строительстве военного лагеря. В 1923 году с отличием закончила рабфак имени Плеханова. С 1930 по 1932 года — директор московского завода "Клейтук". В 1937 году, после окончания химического факультета Промышленной академии, была назначена директором завода по производству пластмасс и одновременно директором НИИ резиновой промышленности. В 1942 году — референт Народного комиссара резиновой промышленности СССР Т. Б. Митрохина. В 1942–1944 годах — директор завода по ремонту радиотехнических изделий, директор завода № 145 Наркомата резиновой промышленности СССР. С сентября 1944 года по февраль 1950 года — на руководящих должностях завода "Каучук". Принимала активное участие в послевоенном восстановлении химической отрасли СССР. Основатель и первый директор Куйбышевского завода синтетического спирта (ныне входит в состав АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания"). В 1960 году А. С. Федотовой присвоено звание "Герой Социалистического труда". С 1961 года жила и работала в Москве, где и вышла на заслуженный отдых. Анна Сергеевна умерла в 1987 году и похоронена в Москве на Кунцевском кладбище. Летом 2017 года в Новокуйбышевске ей был установлен памятник.