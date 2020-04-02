В регионе заработала лаборатория по исследованию и выявлению коронавируса

В Самарской области на базе областного СПИД-центра начала работать лаборатория по исследованию и выявлению коронавируса, сообщает правительство региона.

"ПЦР-лаборатория по исследованию коронавируса заработала вчера. За первый день в ней проведено 40 анализов, все результаты — отрицательные. В планах на сегодня — выполнить 200 исследований. При необходимости лаборатория может работать в круглосуточном режиме и проводить по 900 анализов", — говорится в сообщении.

Анализы в данной лаборатории будут делать людям, находящимся в группе риска, без признаков заболевания, и тем, кто не был заграницей и не находился в контакте. Это пожилые граждане, самарцы, имеющие хронические заболевания, медицинские работники.

В лаборатории имеются материалы и реагенты для 10 тыс. исследований. Ожидается поставка дополнительной партии тест-систем еще для 10 тыс. анализов.