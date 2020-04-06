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Пожары Происшествия

За сутки пожарные Самарской области 84 раза выезжали тушить горящую траву

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За прошедшие сутки на территории Самарской области, в результате неконтролируемого пала сухой травы, произошло 84 природных пожара, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Общая площадь пожаров составила 2,85 га. В этом году зарегистрировано уже 278 пожаров на общей площади почти 11,2 га.

В основном все возгорания сухой травы происходят по вине человека.

Если увидели пожар, немедленно сообщите в пожарно-спасательную службу по телефонам "01", "101" и, по возможности, приступите к тушению имеющимися средствами.

 

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