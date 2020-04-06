За сутки пожарные Самарской области 84 раза выезжали тушить горящую траву

За прошедшие сутки на территории Самарской области, в результате неконтролируемого пала сухой травы, произошло 84 природных пожара, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Общая площадь пожаров составила 2,85 га. В этом году зарегистрировано уже 278 пожаров на общей площади почти 11,2 га.

В основном все возгорания сухой травы происходят по вине человека.