Студенты разработали для школьников Самарской области учебные программы

Студенты СГТУ совместно с педагогами Дома научной коллаборации, который был создан в Самаре в прошлом году в рамках нацпроекта "Образование", разработали учебные программы, соответствующие стратегии научно-технологического развития России.

Теперь молодые ученые-студенты обучают школьников региона и организуют для них выездные занятия.

"У детей благодаря этому проекту есть возможность познакомиться с оборудованием, которое есть не во всех в школах, посмотреть, как можно реализовать идеи на практике, и, как следствие, повысить уровень их подготовки. Кроме этого, обучающиеся вузов, уже обладающие современными техническими компетенциями, имеют возможность передать их младшим ребятам, стать наставниками школьных команд. Это полностью соответствует концепции дополнительного образования России", — отметила директор Центра развития современных компетенций "Дом научной коллаборации" Мария Климанова.

Помимо дополнительного образования для школьников, в проекте предусмотрено обучение педагогов по этим же направлениям. Это особенно актуальный запрос сегодня, потому что необходимо знакомить педагогов с особенностями работы с современным оборудованием, которое сейчас поступает в школы в рамках нацпроекта "Образование".

Студенты, педагоги и школьники собирали роботов, создавали виртуальную реальность, печатали на 3D-принтере, изучали промышленный дизайн. Интенсивы прошли в школах Самары, Сызрани, Новокуйбышевска и Новосемейкино. По словам участников, это было полное погружение в современную науку с упором на практику.

"Технические специальности были, есть, и, я уверен, будут востребованы в нашем регионе. Глава региона ставит перед нами цель вовлечь как можно больше ребят в инженерное творчество, создать условия для раскрытия талантов абсолютно каждого ребенка. Особую роль в ее достижении мы отводим Дому научной коллаборации, который был создан в прошлом году на базе опорного вуза в рамках национального проекта "Образование", — подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — Здесь ребята не только осваивают робототехнику или 3D моделирование, они могут лично познакомиться с разработками студентов и даже принять участие в проектах, которые реализуют учащиеся и преподаватели самарского политеха. Это значит, что в юном возрасте школьники смогут понять и оценить приоритетные для себя направления подготовки и осознанно подойти к выбору будущей профессии".

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал необходимость взаимодействия по принципу "школа — вуз — экономика", что как раз способен обеспечить Дом научной коллаборации. Его основная цель — вовлечь как можно больше ребят в инженерное творчество, создать условия для раскрытия технических талантов детей. Сегодня в нем занимаются более 800 школьников с 5 по 11 классы и студенты колледжей и техникумов. "Пилотные проекты" позволят увеличить охват детей.

"Это был интересный опыт и для студентов, и для школьников. Некоторые ребята даже просили нас провести еще хотя бы один дополнительный урок, — рассказал заместитель директора ДНК Дмитрий Малышев. — Но нас уже ждали другие школы и города. У нас уже запланированы образовательные интенсивы в пяти районах Самарской области".

Благодаря реализации национального проекта "Образование" в Самарской области за два года созданы 82 центра "Точка роста", 40 мини-технопарков, IT-куб, закуплен и оснащен мобильный кванториум. Работа в этом направлении будет продолжена и в будущем году.