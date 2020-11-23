АО "Транснефть - Приволга" завершило техническое перевооружение и ввело в эксплуатацию два резервуара объемом 10 тыс. куб. м каждый на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" в Самарской области.

Техническое перевооружение резервуаров вертикальных стальных с понтоном (РВСП) № 12 и 13 проводилось с июля 2019 года в соответствии с программой технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — повышение промышленной и экологической безопасности производственных объектов предприятия.

Специалисты выполнили замену участков стенки и днища емкостей. Для этого использованы материалы с повышенной износостойкостью и прочностью общим весом более 15 тонн. На резервуары нанесено антикоррозионное покрытие. Емкости оснащены полным комплектом оборудования, обеспечивающим их бесперебойную работу: устройством для размыва донных отложений, системой автоматизации и телемеханики, а также системой пожаротушения и водяного охлаждения. Защиту резервуаров и технологического оборудования от коррозии обеспечивают станция катодной защиты и анодные заземлители.

РВСП прошли визуально-измерительный, рентгенографический и ультразвуковой контроль, а также испытания методом гидростатической нагрузки водой в течение 48 часов.

После успешного завершения гидравлических испытаний, а также проверки работоспособности систем пожаротушения и охлаждения резервуары были введены в эксплуатацию согласно графику. Ввод в эксплуатацию резервуаров обеспечит надежность и безопасность хранения нефти на ЛПДС "Кротовка".