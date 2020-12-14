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Экология Общество

Самарцев штрафуют за незаконно срубленные хвойные деревья

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области проводится патрулирование лесного фонда региона. Целью операции под кодовым названием "Елочка" стало пресечение незаконных рубок хвойных деревьев.

В ней участвует порядка 84 групп из нескольких человек каждая. С конца ноября по 31 декабря они выходят в рейды по незаконной вырубке хвойных

За незаконно срубленные деревья предусмотрена административная ответственность. За одно дерево физическому лицу придется заплатить от 3 до 4 тыс. руб., должностным лицам — от 20 до 40 тыс. руб., юридическому — от 200 до 300 тыс. рублей. Кроме того, виновного обяжут возместить ущерб, причиненный лесам. Это сумма от 3 тыс. рублей. Если ущерб будет превышать 5 тыс. руб. (вырубка двух елок), может быть применена и уголовная ответственность, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

Минлесхоз настоятельно рекомендует покупать новогодние деревья в специализированных торговых точках и просит сообщать информацию о незаконных заготовках елок по телефону (846) 231–00–63 (круглосуточно).

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