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Нефтехимия ТЭК

Новокуйбышевская нефтехимическая компания перешла на обновленный стандарт энергоэффективности

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После успешного прохождения аудита системы энергетического менеджмента предприятие получило сертификат на соответствие обновленной версии международного стандарта ISO 50001:2018.

Фото: предоставлено АО "ННК"

Первый подобный сертификат о соответствии корпоративной системы энергетического менеджмента международному стандарту ISO 50001:2011 Новокуйбышевская нефтехимическая компания (АО "ННК") получила в 2017 году. По истечении срока его действия возникла необходимость в проведении процедуры ресертификации, для чего на предприятии была проведена масштабная работа.

Прежде всего, к новым международным стандартам были адаптированы локально-нормативные и распорядительные документы ННК. Ключевыми из них являлись "Заявление о политике в области энергосбережения и повышения энергоэффективности" и "Руководство по системе энергетического менеджмента".

Кроме того, как рассказали на предприятии, в рамках ресертификационного аудита проводились оценка системы энергоменеджмента, анализ ключевых показателей ее эффективности, а также проверка соблюдения законодательных требований. При этом особое внимание уделялось оперативному управлению процессами, уровню ответственного отношения руководства предприятия к основным требованиям системы менеджмента.

Аудит отклонений от требований не выявил. Были отмечены сильные стороны деятельности АО "ННК" — третья позиция в рейтинге энергоэффективности нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий ПАО "Роснефть" за 2019 год, а также качественное проведение собственных технических аудитов энергоэффективности.

Не осталась без внимания головной компании ПАО "Роснефть" и лучшая практика ННК среди структурных подразделений блоков нефтепереработки и нефтегазохимии в соревновании за лучшие достижения в сфере энергоэффективности. Так, по итогам 2019 года ННК выполнила свою программу энергосбережения более чем на 100 процентов.

По результатам ресертификационного аудита ННК были выданы рекомендации, направленные на непрерывное совершенствование системы энергетического менеджмента и методов анализа ее функционирования.

Повышение эффективности производственных активов НК "Роснефть" — один из ключевых элементов стратегии "Роснефть 2022". Дочерние общества компании ведут системную работу, направленную на рациональное использование ресурсов и сокращение энергопотребления, оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов. Повышение энергоэффективности предприятий позитивно сказывается на снижении себестоимости продукции и является необходимым условием для поддержания лидерских позиций компании в отрасли.

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