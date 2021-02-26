Самару от снега ночью расчищало 312 машин

Прошедшей ночью дорожную сеть Самары от снега убирало 312 единиц техники. 117 дорожных рабочих расчищали вручную пешеходные переходы, остановочные площадки общественного транспорта и подходы к ним, лестничные марши, а также прилотковые зоны проезжей части дорог.

Службы благоустройства обращают внимание автомобилистов на то, что для повышения эффективности всех сезонных работ желательно не бросать надолго личный транспорт на обочинах дорог, переставлять его на время расчистки в уже отработанные локации, где парковка разрешена.