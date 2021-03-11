Первое в России политическое реалити-шоу собрало более трех тысяч заявок

Партия "Новые люди" 11 марта завершила прием заявок на первое в России политическое реалити-шоу #ДебатыКандидаты. Со всей страны поступила 3071 заявка, сообщает пресс-служба партии.

До 24 марта заявки кандидатов будут рассмотрены компетентным жюри, которое выберет 30 участников, и они будут бороться за 30 млн рублей.

Свои заявки на участие подали кандидаты из 70 регионов страны. Большинство участников - молодые люди и девушки в возрасте от 21 года до 35 лет - 1689 человек (55%). Самым взрослым участником стал 73-летний пенсионер из Кемеровской области, тогда как самой молодой участнице, студентке из Подмосковья, - 21 год. Большинство заявок на участие в конкурсе подали мужчины (73%), 27% - женщины.

"Шоу #ДебатыКандидаты - яркое явление в политической жизни страны, это современное и своевременное решение. Проект поможет будущим политикам стать на шаг ближе к своей мечте. Уверен, что следить за выпусками будет интересно даже тем, кто мало интересуется политическими новостями", - поясняет руководитель регионального отделения партии "Новые Люди" в Самарской области Роман Маркаров.

В состав жюри конкурса войдут председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев, блогер Рамис Япаров и капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев, а также приглашенные эксперты - знаменитые политические и общественные деятели. Модератором реалити-шоу будет телеведущая Тая Тонкова.

Заявки принимались на сайте проекта kandidat.newpeople.ru. Со временем на этой странице появится информация об участниках и о выходе новых серий. Первую серию шоу зрители увидят в начале апреля. Шоу #ДебатыКандидаты будет транслироваться на YouTube-канале партии "Новые люди" и в Instagram.

В финальный этап конкурса выйдут трое лучших конкурсантов. Их определят не только члены жюри, но и зрители реалити-шоу.

Участников поселят в один дом, где они будут готовиться к испытаниям. Для кандидатов проведут тренинги представители медиаиндустрии. В ходе конкурса участникам предстоит пройти испытания, где они смогут проявить себя и получить полезный для политиков опыт.

Победители конкурса получат возможность стать кандидатами от партии "Новые люди" на предстоящих выборах в Госдуму и заксобрания регионов в сентябре 2021 года.