В Самаре расскажут о "Темной звезде" Джона Карпентера

Во вторник, 6 апреля, в 18:30 музей Эльдара Рязанова представит в Самарская публичной библиотеке (ул. Куйбышева, 95) лекцию с кинопоказом "Встреча 3. Космический мусор" "Темная звезда" Джона Карпентера.

На лекции киновед, кандидат юридических наук, главный научный сотрудник музея Олег Горяинов расскажет о кино-вселенной Джона Карпентера в контексте его дебютной работы.

Эпоха 1970-80-х годов подарила зрителям множество ярчайших работ в жанре фантастики - от "Звездных войн" Джорджа Лукаса и "Чужого" Ридли Скотта до "Инопланетянина" Стивена Спилберга и "Терминатора" Джеймса Кэмерона. Эти фильмы давно стали частью культурного бессознательного массового зрителя, а имена их создателей - хорошо известными и почти всегда узнаваемыми. Однако параллельно с этими фигурами на территории фантастического кино создавал собственную вселенную Джон Карпентер - кинематографист несколько менее известный, но более оригинальный и самобытный.

Карпентер даже в тех редких случаях, когда получал доступ к большому бюджету, меньше ориентировался на спецэффекты и не заигрывал со зрителем. Его фантастические миры всегда носили пограничный и слегка странный характер, оставаясь открытыми для вторжения других жанров: хоррор ("Нечто"), экшен ("Побег из Нью-Йорка"), политическая сатира ("Чужие среди нас") и даже мелодрама ("Человек со звезды"). Одной из самых неожиданных и оригинальных работ в жанре "научной фантастики" является дебютная картина Карпентера "Темная звезда". Этот фильм, который изначально создавался как студенческая короткометражка, в итоге вырос в полный метр, который продолжает удивлять, восхищать и ставить в тупик зрителя и по сей день.

Стоимость билета 200 рублей. Количество мест ограниченно. Обязательна предварительная запись по телефону (846) 332-05-16.