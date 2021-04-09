Партия "Новые люди" профинансировала в Самаре "Экоквартал", семейный фестиваль и создание творческого пространства

Главная цель всероссийского конкурса "Марафон идей" — сделать лучше жизнь своего двора, города, региона и страны в целом — объединила более 15 тысяч человек.

Что предлагали?

Конкурс — уникальная возможность заявить о своей инициативе, получить финансовую поддержку от организаторов и воплотить задуманное в жизнь. Более того, авторы самых интересных идей получат возможность стать экспертами комитетах партии "Новые люди". С 12 февраля по 12 марта на сайт оргкомитета поступило более 15 тысяч заявок. 234 из них — от жителей Самарской области. 10 лучших вышли в финал. Призовой фонд — 300 тысяч рублей.

"Все предложения вошли в банк идей. А проекты-победители мы поддержим не только финансово, но и информационно. Очень хочется верить, что получится что-то яркое, качественное, заметное, что на эти проекты обратят внимание другие люди и также захотят проявить инициативу", — отметил заместитель руководителя исполкома партии "Новые люди" Александр Демин.

Что же хотят изменить жители региона? Их, как показала тематика заявок, больше всего волнуют вопросы экологии и благоустройства, а также медиа-сферы и информационной среды. Так, например, финалист конкурса Никита Беляев из Тольятти предложил создать сеть школьных медиа-групп, направив желание школьников быть блогерами в полезное русло: освещать социальные проблемы.

Его земляк Сергей Максимов назвал свой проект "Весь мир — холст". Цель инициативы — сделать город красивым, разрешив художникам творить на заброшенных зданиях и зарисовывать опасные или экстремистские надписи. Николай Арцытов мечтает увлечь как можно больше жителей Самары философией карате, Марии Гагариной нужна помощь в организации занятий плаванием для детей с ограниченными возможностями здоровья, а педагог Дмитрий Белянин уверен, что дети могут писать книги. Дмитрий Сухарев внес предложение по безопасности. Он считает, что если покрасить крышки колодцев светоотражающей краской, то количество неприятных происшествий уменьшится.

Кто победил?

Выбрать среди этих замечательных идей лучшую было непросто. Но жюри с задачей справилось. Первое место и сертификат на 150 тысяч рублей заслуженно достались Владимиру Мотрюкову с проектом "Экоквартал".

"Иногда мы играем в цвета, и когда загадываешь "серый", многие сразу говорят Тольятти. Я не хочу, чтобы мой родной город был серым. Я хочу, чтобы он стал красивым, а на лицах людей заиграли улыбки. Благоустройство, благодаря партии "Новые люди" начну с родного квартала. А потом придумаем, как сделать проект более масштабным", — делится планами победитель.

Второе место заняла молодая мама Влада Борисова. 100 тысяч рублей она планирует потратить на организацию семейных фестивалей. Ближайший пройдет уже в августе. Благодаря поддержке "Новых людей" событие будет более масштабным и интересным.

"Мы — за возрождение семейных ценностей, особенно сейчас, после пандемии, когда так много разводов, — говорит финалистка. — Мы хотим, чтобы наши дети видели пример крепких семейных отношений, и что их мамы даже в декрете могут намного больше, чем просто сидеть на лавочке во дворе".

"Бронза" и 50 тысяч рублей — у Дениса Стулова, организатора творческого пространства "ART-people". "К нам могут прийти все, кто чувствует себя творческими людьми: актеры, художники, фотографы — мы открыты для всех, и все бесплатно. Деньги нам нужны, чтобы завершить обустройство пространства, создать условия для людей. Например, недавно у нас стали заниматься боксеры, и им нужны спортивные снаряды", — объясняет Денис.

Организаторы обещают, что они поддержат не только проекты-победители. Более того, "Новые люди" всегда открыты к сотрудничеству.

"Пока не знаем, будет ли продолжение у этого конкурса. Но в любом случае мы всегда будем стараться проводить такие мероприятия на местах и поддерживать инициативных людей в каждом регионе, в каждом муниципалитете", — подвел итоги Александр Демин.

На выборах в 2020 году Новые люди сумели пройти по партийным спискам в четыре региональных парламента, в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этом году Новые люди намерены выставить более 200 кандидатов-одномандатников и партийный список на выборах в Госдуму.