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Самарская область стала лауреатом первой национальной отраслевой киберпремии "CTF-2020"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область стала лауреатом в номинации "CTF-столица" на международных командных соревнованиях в области информационной безопасности VolgaCTF. Регион обошел в голосовании Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Омск и Томск.

Отметим, что в регионе такие соревнования проводятся уже 11 лет и уже приобрели статус одних из самых престижных соревнований в сфере кибербезопасности. Соревнования VolgaCTF также стали лауреатом киберпремии в номинации "Лучшее российское соревнования 2020 года", одержав победу среди российских соревнований.

"Мы выражаем особую благодарность губернатору и правительству Самарской области за поддержку соревнований в сфере информационной безопасности и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в области развития CTF-движения", — отметил председатель оргкомитета первой национальной отраслевой киберпремии "CTF-2020" Николай Сычев.

Первая национальная отраслевая киберпремия создана для выявления и награждения лучших команд, мероприятий и сообществ в области академической информационной безопасности (CTF) России. Организаторы премии выявляют лучшие российские практики в нескольких номинациях, среди которых — лучшая российская команда, лучшее российское соревнование, лучшие разработчики и другие.

Capture the Flag ("захвати флаг") — это игра, в которой несколько студенческих команд решают задачи по поддерживанию сервисов компьютерных сетей и серверов в рабочем состоянии, предотвращению попытки вторжения, взломов и проведению аудита серверов других команд. Командам необходимо обнаружить уязвимости на своем сервере и попытаться закрыть их, не нарушив работоспособности сервисов. В это же время, используя знания о найденных уязвимостях, команды могут провести аудит состояния уязвимостей у других команд. За поддержание своих сервисов в рабочем состоянии и отправку полученных "флагов" на сервер жюри команды получают баллы.

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