Самарская область стала лауреатом первой национальной отраслевой киберпремии "CTF-2020"

Самарская область стала лауреатом в номинации "CTF-столица" на международных командных соревнованиях в области информационной безопасности VolgaCTF. Регион обошел в голосовании Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Омск и Томск.

Отметим, что в регионе такие соревнования проводятся уже 11 лет и уже приобрели статус одних из самых престижных соревнований в сфере кибербезопасности. Соревнования VolgaCTF также стали лауреатом киберпремии в номинации "Лучшее российское соревнования 2020 года", одержав победу среди российских соревнований.

"Мы выражаем особую благодарность губернатору и правительству Самарской области за поддержку соревнований в сфере информационной безопасности и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в области развития CTF-движения", — отметил председатель оргкомитета первой национальной отраслевой киберпремии "CTF-2020" Николай Сычев.

Первая национальная отраслевая киберпремия создана для выявления и награждения лучших команд, мероприятий и сообществ в области академической информационной безопасности (CTF) России. Организаторы премии выявляют лучшие российские практики в нескольких номинациях, среди которых — лучшая российская команда, лучшее российское соревнование, лучшие разработчики и другие.