Вышел первый эпизод политического реалити-шоу #ДебатыКандидаты от партии "Новые люди"

Партия "Новые люди" отобрала три десятка лучших претендентов на реалити-шоу #ДебатыКандидаты. Они борются за главный приз - 30 млн рублей. Кроме денег, участники получат право представлять партию в Госдуме. Самару в нем представляют музыкант Дмитрий Стулов и пенсионер Александр Бухаринов.

#ДебатыКандидаты - первое в стране политическое реалити-шоу. В Интернете уже доступен первый эпизод. Конкурсный отбор проходит в три этапа. Сначала собираются видеозаявки, затем выбираются 30 лучших. Счастливчиков, вошедших в число 30 претендентов на победу, делят на три команды.

Авторы проекта рассказали, что участники проживают в одном доме, как ТикТок-хаус. Им предстоит выполнить разного рода испытания и проявить себя.

Для конкурсантов проведут тренинги по развитию персонального имиджа и публичным выступлениям лучшие специалисты сферы медиа. Наставниками станут звезды шоу-бизнеса и известные блогеры-миллионники. Победителей определят в июне в трех номинациях: предпочтение аудитории, выбор жюри, особое внимание лидера партии Алексея Нечаева.

Самару в реалити-шоу представили два участника - музыкант Дмитрий Стулов и пенсионер Александр Бухаринов. Дмитрий мечтает реализовать проект "ArtPeople". Он считает, что его идея способна повысить уровень культуры в стране минимум на один процент, а за ним на 10 процентов подтянется эффективность всех сфер.

Суть проекта "ArtPeople" - в открытии свободных арт-пространств по всей стране. Они должны работать по двум принципам: никакой цензуры творчества, если оно не нарушает закон, и никакой арендной платы для резидентов.

Пилотно проект уже реализован в Самаре, здесь при поддержке партии "Новые люди" арт-пространство работает уже четыре месяца. В нем расположились 15 резидентов: хореографы, фотографы, независимые театры, мастера видеопродакшена, спортсмены. Посетить их и стать ближе к культуре могут все желающие жители Самары.

Пенсионер Александр Бухаринов, в прошлом инженер и специалист в финансовой сфере, участвует в шоу с проектом по минимизации последствий пенсионной реформы. Его цель - защитить людей предпенсионного возраста. Для начала Александр планирует открыть общественные приемные, в которые смогут обращаться все пострадавшие от пенсионной реформы. В масштабном плане Александр хочет если не откатить реформу назад, то хотя бы на законодательном уровне создать реально действующие механизмы защиты тех, с кем работодатели хотят расстаться по возрасту, когда время выхода на пенсию еще не настало.

"В реалити-шоу #ДебатыКандидаты участвуют очень яркие герои со всей страны. Это люди самых разных профессий - врач, инженер, юрист, предприниматель, основатель благотворительного фонда. И все они хотят изменить к лучшему жизнь в стране, поэтому решились принять участие в нашем проекте", - рассказал лидер партии Новые люди Алексей Нечаев.

Смотрите Шоу на ютуб канале партии "Новые люди" и в Instagram.

Партия "Новые люди" была создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года "Новые люди" выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии "Новые люди" созданы в 73 регионах страны, в том числе и в Самаре.