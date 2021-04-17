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ЖКХ и благоустройство Общество

На прошлой неделе самарцы чаще всего жаловались на дороги, благоустройство и ЖКХ

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 9 по 16 апреля система мониторинга соцсетей "Инцидент Менеджмент" обработала 2072 сообщения от жителей Самарской области, передает пресс-служба правительства Самарской области. В ТОП-5 вошли жалобы на состояние дорог (1139 сообщений), благоустройство (297), ЖКХ (209), здравоохранение и коронавирус (110) и социальное обслуживание (59 обращений).

"Жители региона на прошедшей неделе жаловались на ямы и выбоины на дорогах, некачественный вывоз мусора с территорий дворов и ненадлежащее содержание контейнерных площадок, также вносили свои предложения в благоустройство общественных пространств", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Напомним, в Самарской области продолжается традиционная генеральная уборка дворов и общественных пространств. Специалисты Центра управления регионом оперативно фиксируют жалобы жителей в соцсетях и передает службам благоустройства в муниципалитеты. Всего за неделю ЦУР63 зафиксировал 150 жалоб на беспорядок во дворах и на территориях общественных пространств.

Вот некоторые примеры оперативного решения озвученных в социальных сетях проблем.

Ликвидировать огромную свалку мусора в жилом секторе п. Мясокомбинат и установить на этом месте контейнеры для сбора мусора просят жители Самары. По предписанию прокуратуры здесь начали вывозить свалку. В адрес управляющей организации районными властями направлено письмо с требованием установить по данному адресу бункера для мусора.

Самарцы, проживающие на улице Партизанская д. 167, 169, выложили фото заполненной мусором территории в их дворе. На следующий день после вмешательства администрации района во дворе начались работы по наведению порядка.

Жители центрального района Сызрани пожаловались на пыль. Муниципалитет оперативно отреагировал на замечания и ответил, что влажная уборка улиц Победы и Советской уже организована.

Жители поселка Прибрежный поинтересовались в социальных сетях, когда запланирована генеральная уборка на их территории. Представители администрации Красноглинского района заверили, что приводить поселок в порядок службы благоустройства планируют с 16 по 30 апреля, а жители сами могут присоединиться к весеннему субботнику.

Напомним, на территории всей области продолжается месячник по благоустройству. А последняя суббота апреля пройдет под знаком городской среды и экологии, — в этот день состоится Всероссийский субботник.

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