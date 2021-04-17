На прошлой неделе самарцы чаще всего жаловались на дороги, благоустройство и ЖКХ

С 9 по 16 апреля система мониторинга соцсетей "Инцидент Менеджмент" обработала 2072 сообщения от жителей Самарской области, передает пресс-служба правительства Самарской области. В ТОП-5 вошли жалобы на состояние дорог (1139 сообщений), благоустройство (297), ЖКХ (209), здравоохранение и коронавирус (110) и социальное обслуживание (59 обращений).
"Жители региона на прошедшей неделе жаловались на ямы и выбоины на дорогах, некачественный вывоз мусора с территорий дворов и ненадлежащее содержание контейнерных площадок, также вносили свои предложения в благоустройство общественных пространств", — отмечается в сообщении пресс-службы.
Напомним, в Самарской области продолжается традиционная генеральная уборка дворов и общественных пространств. Специалисты Центра управления регионом оперативно фиксируют жалобы жителей в соцсетях и передает службам благоустройства в муниципалитеты. Всего за неделю ЦУР63 зафиксировал 150 жалоб на беспорядок во дворах и на территориях общественных пространств.
Вот некоторые примеры оперативного решения озвученных в социальных сетях проблем.
Ликвидировать огромную свалку мусора в жилом секторе п. Мясокомбинат и установить на этом месте контейнеры для сбора мусора просят жители Самары. По предписанию прокуратуры здесь начали вывозить свалку. В адрес управляющей организации районными властями направлено письмо с требованием установить по данному адресу бункера для мусора.
Самарцы, проживающие на улице Партизанская д. 167, 169, выложили фото заполненной мусором территории в их дворе. На следующий день после вмешательства администрации района во дворе начались работы по наведению порядка.
Жители центрального района Сызрани пожаловались на пыль. Муниципалитет оперативно отреагировал на замечания и ответил, что влажная уборка улиц Победы и Советской уже организована.
Жители поселка Прибрежный поинтересовались в социальных сетях, когда запланирована генеральная уборка на их территории. Представители администрации Красноглинского района заверили, что приводить поселок в порядок службы благоустройства планируют с 16 по 30 апреля, а жители сами могут присоединиться к весеннему субботнику.
Напомним, на территории всей области продолжается месячник по благоустройству. А последняя суббота апреля пройдет под знаком городской среды и экологии, — в этот день состоится Всероссийский субботник.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...