В Самаре откроется региональный центр "Мой бизнес"

В конце апреля в Самаре состоится торжественное открытие большого регионального центра "Мой бизнес". Он расположился по ул. Молодогвардейской, 211.

Создание благоприятной деловой среды в Самарской области ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь", — подчеркивал ранее глава региона.

Общая площадь нового двухэтажного центра — более 2,3 тыс. кв. метров. Здесь разместится вся действующая региональная инфраструктура развития предпринимательства: Гарантийный фонд Самарской области, Региональный центр развития предпринимательства, Информационно-консалтинговое агентство, Центр поддержки экспорта.

"Мы уже запустили шесть центров "Мой бизнес" в городах Самарской области, где представители малого бизнеса, потенциальные предприниматели, самозанятые получают консультации по самым разным вопросам. Сегодня они успешно функционируют для бизнеса Самары, Тольятти, Сызрани, Отрадного, Новокуйбышевска и Чапаевска. В этом году планируем создать аналогичные центры в Кинеле, Октябрьске и Похвистнево. С открытием регионального "Дома предпринимателя" мы делаем большой шаг к развитию лучших условий для ведения бизнеса", — поделился результатами работы министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Профессиональные консультанты регионального центра "Мой бизнес" помогут предпринимателям разобраться в вопросах регистрации, оформлении разрешительной документации, разъяснят условия работы в качестве самозанятого, рассчитают налоги в зависимости от системы налогообложения, помогут составить налоговую декларацию.

На площадке центра будут доступны услуги многофункционального центра — здесь можно будет зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или оформить юридическое лицо.

В центре также появится представительство Уполномоченного по правам предпринимателей Самарской области и МСП-Банка. На льготных условиях представители бизнеса смогут воспользоваться переговорными комнатами и конференц-залами для проведения своих мероприятий, а также стать резидентами коворкинга.

Здесь же представители бизнеса смогут обратиться за финансовой поддержкой регионального Гарантийного фонда: подать заявку на получение микрозайма или поручительства по банковскому кредиту.

Потенциальные или действующие экспортеры смогут получить содействие при освоении внешних рынков на любом этапе экспортного цикла, в том числе помощь в размещении на электронных торговых площадках, обеспечение участия предпринимателя в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности и т. д.

Специалисты Информационно-консалтингового агентства предоставят предпринимателям бухгалтерские и юридические консультации, помощь в составлении бизнес-планов, неотложную правовую помощь в случае проверок контрольно-надзорных органов и другие услуги.

"Открытие в Самаре такого центра — это главное событие весны для всего предпринимательского сообщества! Теперь не нужно будет бегать по разным организациям, можно будет получить все услуги в одном месте. Здорово, что на площадке центра предприниматели смогут арендовать зал для своих мероприятий, комфортно провести переговоры, воспользоваться услугами коворкинга. Региональный центр "Мой бизнес", однозначно, станет местом притяжения всего малого бизнеса нашей области!", — поделился основатель семейной кофейни "Хюггешная" Дмитрий Сидухин.

Узнать о действующих мерах поддержки, подать заявку на получение услуги и следить за предстоящими событиями в сфере предпринимательства можно на сайте mybiz63.ru.