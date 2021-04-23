Дмитрий Азаров: Самарское реготделение ЕР приступило к работе по реализации послания президента

На совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии были определены приоритетные направления, которые найдут отражение в предвыборной программе "Единой России".
В ходе встречи были выделены шесть приоритетных направлений предвыборной программы партии — это вопросы развития социального государства, экономики, газификации, экологии, культуры и внешней политики.
Член Бюро Высшего совета партии, Секретарь реготделения, глава региона Дмитрий Азаров отметил, что Партия "Единая Россия" без раскачки начала реализацию послания президента: "Мы внимательно провели аналитическую работу по всем пунктам послания и отметили, что целый ряд инициатив "Единой России" были озвучены президентом с прямой отсылкой на предложения партии и будут воплощены в ближайшие месяцы. Но на этом работа не заканчивается. Всем фракциям "Единой России", которые представляют партию в законодательных органах всех уровней, в ближайшее время предстоит отработать законы и другие нормативные документы".
Отмечая важные аспекты в послании президента, которые затрагивают каждого человека, а это социальная защита, поддержка семей с детьми, развитие сфер образования и здравоохранения.
"Единая Россия" проведет широкое обсуждение своей программы — в нем примут участие эксперты, а также жители всех регионов страны. Сбор предложений граждан пройдет на базе общественных приемных председателя партии, волонтерских центров "Единой России" и на площадках партийных проектов.
"Конечно же, у Самарской области есть свой план исполнения послания президента. Мы дополним те идеи, которые уже реализуются в регионе благодаря опережающей "Стратегии лидерства", разработанные вместе с жителями и в ближайшие недели проведем их актуализацию. В конце мая мы проведем партийный форум, пригласим к обсуждению широкие круги общественности, чтобы выработать свою программу, которая будет нацелена на повышение уровня качества жизни, повышения уровня благосостояния наших граждан, программу, нацеленную на опережающее развитие нашего региона", — заявил Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии