Дмитрий Азаров: Самарское реготделение ЕР приступило к работе по реализации послания президента

На совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета партии были определены приоритетные направления, которые найдут отражение в предвыборной программе "Единой России".

В ходе встречи были выделены шесть приоритетных направлений предвыборной программы партии — это вопросы развития социального государства, экономики, газификации, экологии, культуры и внешней политики.

Член Бюро Высшего совета партии, Секретарь реготделения, глава региона Дмитрий Азаров отметил, что Партия "Единая Россия" без раскачки начала реализацию послания президента: "Мы внимательно провели аналитическую работу по всем пунктам послания и отметили, что целый ряд инициатив "Единой России" были озвучены президентом с прямой отсылкой на предложения партии и будут воплощены в ближайшие месяцы. Но на этом работа не заканчивается. Всем фракциям "Единой России", которые представляют партию в законодательных органах всех уровней, в ближайшее время предстоит отработать законы и другие нормативные документы".

Отмечая важные аспекты в послании президента, которые затрагивают каждого человека, а это социальная защита, поддержка семей с детьми, развитие сфер образования и здравоохранения.

"Единая Россия" проведет широкое обсуждение своей программы — в нем примут участие эксперты, а также жители всех регионов страны. Сбор предложений граждан пройдет на базе общественных приемных председателя партии, волонтерских центров "Единой России" и на площадках партийных проектов.

"Конечно же, у Самарской области есть свой план исполнения послания президента. Мы дополним те идеи, которые уже реализуются в регионе благодаря опережающей "Стратегии лидерства", разработанные вместе с жителями и в ближайшие недели проведем их актуализацию. В конце мая мы проведем партийный форум, пригласим к обсуждению широкие круги общественности, чтобы выработать свою программу, которая будет нацелена на повышение уровня качества жизни, повышения уровня благосостояния наших граждан, программу, нацеленную на опережающее развитие нашего региона", — заявил Дмитрий Азаров.