"Единая Россия" проведет обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами

"Единая Россия" проведет широкое обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами. Она будет основываться на основных положениях послания президента.

"Единая Россия" организует сбор предложений в программный документ на базе своих общественных приемных, волонтерских центров партии и на площадках партийных проектов в регионах, сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе совместного заседания Бюро Высшего совета, президиума Генерального совета партии и программной комиссии 22 апреля.

"Сейчас важно собрать максимальное количество предложений, таких разумных идей, которые мы сможем обязательно отразить в нашей программе", — заявил Дмитрий Медведев.

Приоритетными направлениями программного документа станут цели, которые обозначил президент России Владимир Путин в своем Послании. В их числе — вопросы развития социального государства, экономики, газификации, экологии, культуры и внешней политики. Эти задачи должны не только найти отражение в программе, но и быть выполнены максимально быстро и эффективно.

"Вести работу над законодательным обеспечением Послания, обсуждать ее [предвыборную программу] с людьми необходимо на всех уровнях представительной власти. Это должен понимать каждый наш депутат, каждая фракция и местное отделение партии", — сказал Дмитрий Медведев.

Для реализации Послания потребуется первоочередное принятие около десяти законов — они должны пройти все законодательные этапы в течение мая и июня, отметил член Бюро Высшего совета "Единой России", председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что у законодателей "есть и понимание, и уже подготовлен план работы, который очерчивает весь массив рассматриваемых законов".

"Единая Россия" включит в предвыборную программу реализацию масштабных инфраструктурных проектов в регионах. Это строительство жилья, дорог и мостов, обновление общественного транспорта, благоустройство, обновление коммунальных сетей. При этом каждый человек "должен в них увидеть себя, получить ответ на вопрос, что это даст ему конкретно, его населенному пункту", — подчеркнул секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Обновление автопарка скорых, закупка мобильных медицинских комплексов и школьных автобусов — эту задачу партия намерена выполнить безотлагательно. Представители региональных отделений "Единой России" составят карту потребности регионов в этой технике и согласуют информацию с профильными ведомствами — Минздравом и Минпросвещения. При этом приоритет отдадут малым городам и отдаленным районам.

Единороссы на местах создадут и единую базу с графиком бесплатного подключения к газу жителей в регионах. Отдельное внимание партия уделит пожилым людям и многодетным семьям — им помогут с заполнением документов и оборудованием.

В программе партии отразят дальнейшее совершенствование трудового законодательства — над этой темой "Единая Россия" работает последовательно. "В предстоящей пятилетке предстоит решить огромное количество вопросов, связанных с дальнейшим реформированием трудовой сферы: это электронный документооборот, юридический статус самозанятых и их разграничение с наемными работниками, повышение статуса социального партнерства и так далее", — отметил первый заместитель руководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

Проект программы представят на Съезде партии — он пройдет в три этапа. Первый состоится в июне. "После этого делегаты едут в территории, формируют народную программу. В августе мы проводим второй этап Съезда, утверждаем программу, публикуем ее. После 19 сентября состоится третий этап, где мы подведем итоги", — сказал Андрей Турчак.

Член Бюро Высшего совета партии, секретарь реготделения, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул, что партия "Единая Россия" без раскачки начала реализацию послания президента: "Мы внимательно провели аналитическую работу по всем пунктам послания и отметили, что целый ряд инициатив "Единой России" были озвучены президентом с прямой отсылкой на предложения партии и будут воплощены в ближайшие месяцы".

"В конце мая мы проведем партийный форум, пригласим к обсуждению широкие круги общественности, чтобы выработать свою программу, которая будет нацелена на повышение уровня качества жизни, повышения уровня благосостояния наших граждан, программу, нацеленную на опережающее развитие нашего региона", — заявил Дмитрий Азаров.

Напомним, в своем Послании Федеральному Собранию 21 апреля президент поддержал ряд инициатив, которые ранее направила в его адрес "Единая Россия". В их числе — оплата больничного в полном размере родителям дошкольников, выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, вставшим на учет на раннем сроке, возврат половины стоимости путевок на детский отдых, а также решение вопроса газификации территорий за счет бесплатного подключения жителей к газу, выделение льготных кредитов регионам на инфраструктурные проекты, обновление парка автомобилей скорой помощи, увеличение числа мобильных поликлиник, а также закупка школьных автобусов.