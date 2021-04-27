Тренер Анна Сараева примет участие в предварительном голосовании "Единой России"

Во вторник, 27 апреля, спортивное сообщество Самары выдвинуло Анну Сараеву, одного из лучших тренеров страны, для участия в предварительном голосовании "Единой России".

Президент самарской региональной общественной организации "Федерация дзюдо" Рустам Хасаев подчеркнул, что Анна Сараева уже добилась выдающихся результатов на тренерском поприще. Она подготовила мастера спорта международного класса по дзюдо и самбо, заслуженного мастера спорта РФ по универсальному бою, 12 мастеров спорта РФ и более 30 кандидатов в мастера спорта по дзюдо и самбо.

В числе ее воспитанников - два чемпиона мира, четверо многократных чемпионов и призеров первенства России и международных соревнований. Сейчас Анна Сараева трудится главным тренером сборных команд Самарской области по дзюдо и старшим тренером ПФО по дзюдо среди женских команд. Ее подопечные регулярно побеждают в большом спорте.

"Нам бы очень хотелось, чтобы власть знала о проблемах спортивного сообщества и помогала их решать. Именно поэтому нужен свой человек в региональном парламенте. Мы предлагаем нашей прославленной спортсменке и тренеру побороться за статус депутата Самарской губернской думы - а для этого сначала принять участие в предварительном голосовании "Единой России", - подчеркнул Рустам Хасаев.

Он добавил, что спортивные качества помогают Анне Сараевой добиваться результата и в текущей депутатской работе в городской думе Самары. Потому можно не сомневаться, что в случае ее победы на внутрипартийном отборе, а затем и на осенних выборах голос спортивного сообщества будет услышан.

Кандидатуру Анны Сараевой поддержали и родители ее воспитанников. Анна Сараева поблагодарила коллег и родителей за поддержку. Она рассказала, что, многие годы проработав в отрасли, отлично знает ее проблемы изнутри и хотела бы, чтобы они решались на законодательном уровне - именно поэтому решила участвовать в предварительном голосовании "Единой России".

Напомним, в Самарской области для участия в предварительном голосовании "Единой России" официально зарегистрированы 69 человек. Это жители области самых разных возрастов, профессий - инженеры, рабочие, педагоги, врачи, военные, студенты, профсоюзные активисты, волонтеры. Большинство из них представляют на предварительном голосовании свои трудовые коллективы.

Предварительное голосование "Единой России" пройдет с 24 по 30 мая. По его результатам партия определит кандидатов, которые представят ее на выборах в Самарскую губернскую думу и Госдуму.

Подавать заявки на участие можно до 29 апреля на сайте pg.er.ru. Проголосовать за участников смогут все зарегистрированные на территории страны избиратели.