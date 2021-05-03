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Музеи и выставки Культура

Музей им. Алабина занял 45-е место по посещаемости среди всех музеев России

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский историко-краеведческий музей им. Алабина занял 45-е место в рейтинге самых посещаемых музеев России по версии The Art Newspaper.

В прошлом году самарский музей посетили 142 577 человек, падение посещаемости составило 38 процентов, 109 дней музей был закрыт из-за пандемии. Новые параметры внесли в рейтинг из-за специфики работы музеев в пандемийном 2020 году.

В первой пятерке по посещаемости оказались Казанский Кремль, музей-заповедник "Сталинградская битва" (Волгоград), Петергоф, Исаакиевский собор и Русский музей в Петербурге.

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