Музей им. Алабина занял 45-е место по посещаемости среди всех музеев России

Самарский историко-краеведческий музей им. Алабина занял 45-е место в рейтинге самых посещаемых музеев России по версии The Art Newspaper.
В прошлом году самарский музей посетили 142 577 человек, падение посещаемости составило 38 процентов, 109 дней музей был закрыт из-за пандемии. Новые параметры внесли в рейтинг из-за специфики работы музеев в пандемийном 2020 году.
В первой пятерке по посещаемости оказались Казанский Кремль, музей-заповедник "Сталинградская битва" (Волгоград), Петергоф, Исаакиевский собор и Русский музей в Петербурге.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.