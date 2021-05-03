В Самаре начался ремонт путепровод "Кировский"

В Самаре рабочие начали ремонтировать путепровод "Кировский" - здесь поменяют покрытие около трамвайных путей, там уже сняли асфальт.
Путепровод "Кировский" уже стал рекордсменом по числу жалоб автомобилистов на качество покрытия. Ремонтировать дорогу будут, применяя щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16. Чиновники говорят, что это увеличит прочность покрытия.
Кроме путепровода обновят и саму улицу. Подготовка уже началась.
"В материалах недостатка нет. После устройства дорожного покрытия с применением новинок еще предстоят лабораторные испытания, и мы ожидаем высоких результатов, — сказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Панферов.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...