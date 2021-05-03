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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре начался ремонт путепровод "Кировский"

САМАРА. 3 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре рабочие начали ремонтировать путепровод "Кировский" - здесь поменяют покрытие около трамвайных путей, там уже сняли асфальт.

Путепровод "Кировский" уже стал рекордсменом по числу жалоб автомобилистов на качество покрытия. Ремонтировать дорогу будут, применяя щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16. Чиновники говорят, что это увеличит прочность покрытия.

Кроме путепровода обновят и саму улицу. Подготовка уже началась.

"В материалах недостатка нет. После устройства дорожного покрытия с применением новинок еще предстоят лабораторные испытания, и мы ожидаем высоких результатов, — сказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Панферов.

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