В Самаре начался ремонт путепровод "Кировский"

В Самаре рабочие начали ремонтировать путепровод "Кировский" - здесь поменяют покрытие около трамвайных путей, там уже сняли асфальт.

Путепровод "Кировский" уже стал рекордсменом по числу жалоб автомобилистов на качество покрытия. Ремонтировать дорогу будут, применяя щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-16. Чиновники говорят, что это увеличит прочность покрытия.

Кроме путепровода обновят и саму улицу. Подготовка уже началась.

"В материалах недостатка нет. После устройства дорожного покрытия с применением новинок еще предстоят лабораторные испытания, и мы ожидаем высоких результатов, — сказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергей Панферов.