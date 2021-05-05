Елена Лапушкина объяснила, зачем участвует в праймериз

Глава Самары Елена Лапушкина будет участвовать в праймериз.

"В этом году проходят выборы федерального и регионального уровней. В сентябре нам предстоит выбрать депутатов, которые будут представлять интересы самарцев в Государственной Думе РФ и в Самарской Губернской Думе. Занимая пост главы города, я являюсь членом регионального политического совета партии "Единая Россия" и не могу остаться в стороне от этих важных процессов.

Своим участием в праймериз я хочу поддержать партию "Единая Россия", — пояснила глава города.

По словам Елены Лапушкиной, она хочет, чтобы как можно больше людей узнали, что предварительное голосование — открытая, прозрачная процедура, в которой может принять участие любой гражданин с активной позицией, а успех будет зависеть лишь от того, насколько кандидат погружен в повестку и понимает проблемы, которые действительно волнует людей.