Елена Лапушкина объяснила, зачем участвует в праймериз

Глава Самары Елена Лапушкина будет участвовать в праймериз.
"В этом году проходят выборы федерального и регионального уровней. В сентябре нам предстоит выбрать депутатов, которые будут представлять интересы самарцев в Государственной Думе РФ и в Самарской Губернской Думе. Занимая пост главы города, я являюсь членом регионального политического совета партии "Единая Россия" и не могу остаться в стороне от этих важных процессов.
Своим участием в праймериз я хочу поддержать партию "Единая Россия", — пояснила глава города.
По словам Елены Лапушкиной, она хочет, чтобы как можно больше людей узнали, что предварительное голосование — открытая, прозрачная процедура, в которой может принять участие любой гражданин с активной позицией, а успех будет зависеть лишь от того, насколько кандидат погружен в повестку и понимает проблемы, которые действительно волнует людей.
Последние комментарии
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии