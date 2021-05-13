Банк "Открытие": Китай подбирает инструменты для снижения цен на железную руду

Даниил Каримов, управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research":

"Китай старается перенаправить экспорт стали и стальной продукции на внутренний рынок, а также "охладить" рынок железной руды, рост цен на которую снижает рентабельность металлургических предприятий страны.

По мнению властей Китая, текущие цены на железную руду также обусловлены притоком избыточной ликвидности и спекулятивной активностью участников рынка, которые используют краткосрочные проблемы с предложением сырья из Бразилии и Австралии как обоснование для роста цен.

Чтобы хоть как-то сдержать импульс роста цен на железную руду, биржевые площадки вводят дополнительные требования по лимитам изменения цены и обеспечительной марже для фьючерсных контрактов. Это должно было снизить интерес спекулянтов к данному активу, однако котировки сырья продолжают увеличиваться и 12 мая достигали нового исторического максимума в $232/т.

Среди прочих попыток сдержать рост, биржи пытаются расширить предложение за счет введение в обращение руду с более низкими параметрами качества. Так, Dalian Commodity Exchange рассматривает возможность снизить требование по качеству руды с 62% до 61%.

В поддержку тезиса о высокой спекулятивной составляющей в цене железной руды выступает и тот факт, что котировки сырья начали корректироваться после резкого роста рисков ужесточения монетарной политики ФРС США, вызванных более высокой инфляцией в США по итогам апреля 2021 г., чем ожидали участники рынка. В результате коррекции 13 мая на торгах в Сингапуре котировки железной руды снизились сразу на 9% к максимуму предыдущего торгового дня до уровня в $211/т.

Высокие цены на железную руду не выгодны для экономики Китая, т. к. страна существенно зависит от импортных поставок руды, в том числе из Австралии, дипломатические отношения с которой серьезно ухудшились. В частности, Австралия поставляет почти 75% своего экспорта железной руды в Китай, тогда как австралийская руда составляет порядка 60% в китайском импорте данного сырья. Австралия доминирует в мировых поставках железной руды с долей 58%, превосходя по объемам экспорта Бразилию в 2,5 раза. В этих условиях опубликованный новый прогноз Правительства Австралии по ценам на железную руду обращает на себя особенное внимание. Так, по мнению Правительства, котировки железной руды ждет неизбежный разворот тренда и снижение до своего долгосрочного среднего уровня в $55/т к марту 2022 года.

На перспективу снижения цен на железную руду может повлиять и разворот тренда в ценах на стальную продукцию, который также может начаться уже к концу первого полугодия 2021 г. При этом Китай рискует стать одним из первых, кто зафиксирует снижение цен на фоне роста внутреннего предложения, несмотря на все попытки локальных регуляторов снизить производство для достижения целей по выбросам, а также увеличения потока стали на внутренний рынок за счет корректировки налоговой и таможенной политики.

Для роста поставок стали на внутренний рынок правительство КНР приняло решение об отмене возврата НДС (13%) при экспорте 146 из 166 категорий стальной продукции, включая горячекатаный прокат, холоднокатаный лист, прокат с полимерным покрытием, сортовой и фасонный прокат, стальные трубы и нержавеющую продукцию. При этом также отменены импортные пошлины на ряд стальной продукции.

В этих условиях май и июнь 2021 г. могут стать ключевыми для формирования новых трендов на рынке стали и железной руды".