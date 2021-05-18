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В "Единой России" подвели итоги выдвижения кандидатов

18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На участие в предварительном голосовании "Единой России" подано 7636 заявлений, сообщил председатель федерального организационного комитета процедуры, сенатор Александр Карелин в ходе брифинга 17 мая. По предварительным итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании "Единой России", впервые более чем половина кандидатов - беспартийные.

Почти 35% участников предварительного голосования - это молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов - 41 год.

Мы продлили подачу заявок на две недели. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации (это чуть больше 4 млн) - те, кто заявил себя в выборщики. [Более] чем семь тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от "Единой России" на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, если говорить о выборах в Госдуму, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части", - рассказал Александр Карелин.

Каждый третий участник процедуры - представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования - 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый - действующий депутат, и лишь 4% - депутаты действующего созыва Госдумы.

"Больше половины (51,2%) - это те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования", - добавил он.

Александр Карелин отдельно выделил общественников, которые откликнулись на призыв Президента Владимира Путина участвовать в выборах. Каждый третий кандидат предварительного голосования "Единой России" - волонтер, так или иначе принимавший участие в борьбе с пандемией.

"Очевидно, сработал призыв президента РФ Владимира Путина к добровольцам, потому что треть списка - это те, кто во время борьбы с пандемией активно и настойчиво проявил себя в волонтерских организациях", - отметил председатель федерального оргкомитета.

Кроме того, впервые в истории предварительного голосования в процедуре примут участие представители Союза добровольцев Донбасса (СДД). Это стало возможным после заключения соглашения между партией и СДД. В Ростовской области документы для участия в процедуре на выборах в Госдуму подал председатель правления Союза добровольцев Александр Бородай, в Тульской области - член Союза Максим Чичкин. Еще ряд представителей подали документы на участие в предварительном голосовании на выборах в региональные и муниципальные представительные органы.

"Для нас очевидно, что это люди, которые в 2014 году не побоялись участвовать в горячих точках в противостоянии с теми, кто посягал на целостность Русского мира, на роль объединяющего русского языка. Конечно, мы хотели бы, чтобы эти люди шли вместе с нами и представляли "Единую Россию" перед избирателями в предстоящей в сентябре кампании", - подчеркнул Александр Карелин.

Он также напомнил, что предварительное голосование впервые проводится электронно в масштабах всей страны, и "Единая Россия" полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры. Председатель оргкомитета рассказал, что были зафиксированы попытки дискредитировать предварительное голосование через регистрацию избирателей с помощью "ворованных" аккаунтов. Все они оперативно пресекаются, а о каждом факте партия сообщает в правоохранительные органы.

"Возникло несколько угроз, была попытка зарегистрировать, так скажем, "левые" инструменты, но благодаря нашим специалистам по информационной безопасности, благодаря нашим коллегам, в том числе из Ростелекома, мы смогли предотвратить эти посягательства", - рассказал председатель федерального оргкомитета.

Регистрация избирателей продлится до 28 мая - о своем желании выбрать кандидата, который представит "Единую Россию" на выборах в Госдуму в сентябре, уже заявили 4,8 миллиона человек, или почти 5% избирателей страны.

Секретарь регионального отделения партии "Единой России", губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил активность, проявленную волонтерами и общественниками региона на этапе регистрации участников предварительного голосования.

"Мы пригласили к участию в предварительном голосовании тех, кто в непростой период пандемии проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, - наших замечательных волонтеров, общественных активистов, медиков. Хочу отметить, что таких кандидатов у нас в регионе достаточно много", - подчеркнул Дмитрий Азаров, возглавляющий региональный оргкомитет по выдвижению кандидатов предварительного голосования партии.

Тем временем регистрация выборщиков в рамках предварительного голосования в области продолжается. По данным на 14 мая, 86075 человек - это 3,6% от общего числа избирателей в регионе, которые предпочитают сделать свой выбор онлайн.

"Единая Россия" - единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели - участвовать в ней смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале "Госуслуги". Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму утвердит съезд.

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