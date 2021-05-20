"Единая Россия" внесет законопроект о бесплатном подключении людей к газу

Его планируют принять до конца весенней сессии Госдумы. В документе прописано, что доведение газа до участка будет проводиться без привлечения средств граждан, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства 19 мая.

"Единая Россия" детально проработала с правительством ключевые положения этой программы. Правительство уже утвердило дорожную карту по социальной газификации. Партия подготовила законопроект, призванный обеспечить на законодательном уровне решение задачи, которую вы поставили в послании. Сегодня мы направим его в Государственную думу", - сообщил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии подчеркнул, что закон планируется принять в текущую сессию Госдумы, чтобы люди получили доступ к газу как можно скорее.

"Чтобы не осталось никаких лазеек для злоупотреблений, а процесс подключения был максимально удобным и простым для людей", - резюмировал Андрей Турчак.

Напомним, в апреле "Единая Россия" по итогам поездки врио замсекретаря Генсовета партии Дмитрия Кобылкина в Тверскую область обратилась к президенту с инициативой о бесплатном подключении людей к газу. Глава государства поддержал предложение партии в своем послании Федеральному Собранию и поручил кабмину обеспечить бесплатное подключение людей к газу независимо от площади дома до 2023 года.

Организацией работ займется единый оператор, а вся работа будет выстроена по принципу "одного окна". График бесплатного подключения к газу в регионах и единую базу с информацией о доведении газа до домов подготовят региональные и местные отделения "Единой России".