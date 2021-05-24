В Самарской области открылся Первый форум гражданских социальных инициатив "Защита. Забота. Развитие", организованный "Единой Россией".

Работа форума началась на четырех тематических площадках. Главные темы — создание новых рабочих мест, перспективы развития медицины, решение проблем ЖКХ, строительство дорог и экологическая безопасность, развитие волонтерства и социальные проекты. Эксперты обсуждают ключевые положения послания президента и послания губернатора, а также задачи регионального и местных отделений партии в их реализации — в том числе и соответствующие законодательные инициативы.

Врио заместителя секретаря Генсовета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин выступил на Форуме гражданских социальных инициатив и поблагодарил его участников за предложения, которые помогут сформировать программу партии на осенних выборах.

"Название этого форума включает в себя три основных ориентира, с которыми партия "Единая Россия" двигалась раньше и с которыми продолжает движение вперед. На площадках форума заявлены очень серьезные темы, важные для людей: это и инфраструктурные проекты, и дорожное строительство в регионах, и социальные проекты, направленные на защиту граждан и заботу о них. Обсуждались поддержка промышленности, бизнеса, создание новых рабочих мест, экологическая повестка — одна из самых важных сегодня не только в Самарской области, но и во всей России. Не зря президент нашей страны Владимир Путин большое внимание в своем Послании уделил экологической тематике. Я хочу поблагодарить Дмитрия Азарова за то, что и он уделяет в своем регионе особенное внимание экологическим вопросам. Это точно вернется сторицей, потому что за экологией стоит здоровье наших граждан", — сказал Дмитрий Кобылкин.

Он добавил, что на форуме организовано широкое обсуждение проектов — многие участники, в том числе и волонтеры, и общественники, подключились к работе по видеосвязи.



Главные темы форума — поддержка промышленности и бизнеса, создание новых рабочих мест и решение проблем ЖКХ, строительство дорог и экологическая безопасность, развитие волонтерства и социальные проекты. Эксперты обсуждают ключевые положения Послания Президента и Послания Губернатора, а также задачи регионального и местных отделений партии в их реализации — в том числе и соответствующие законодательные инициативы.

Пленарную часть форума открыли губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Дмитрий Азаров, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, а также депутат Государственной Думы от Самарской области Леонид Симановский. В числе гостей форума — Дмитрий Кобылкин, врио заместителя Секретаря Генсовета партии и Андрей Парфенов, заместитель руководителя ЦИКа партии.

Лучшие предложения и проекты станут частью актуализированной Стратегии лидерства Самарской области. Этот документ, в свою очередь, ляжет в основу Народной программы "Единой России" на выборах в Государственную Думу и Самарскую Губернскую Думу. Выборы пройдут в сентябре.