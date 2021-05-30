В Самарской области открылись участки для предварительного голосования "Единой России"

Участки для предварительного голосования "Единой России" открыли в Самарской области. Поддержать кандидатов в депутаты Госдумы РФ и Самарской губернской думы в течение всего воскресенья 30 мая жители региона смогут в онлайн и офлайн-форматах.

В последний день предварительного голосования партии "Единая Россия" жители региона смогут сделать свой выбор традиционным образом. В населенных пунктах утром открылись участки для офлайн-голосования.

В местах голосования соблюдают меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Члены счетных комиссий обеспечены средствами индивидуальной защиты, сами избирательные участки снабжены масками, одноразовыми ручками и санитайзерами, определена и отмечена социальная дистанция. Участки завершат работу в 20:00.

При этом сохраняется возможность онлайн-голосования, но только для тех, кто ранее зарегистрировался как выборщик на официальном сайте pg.er.ru. Прием данных завершился 29 мая. В Самарской области, по данным на 18:47 субботы, свой выбор с помощью интернета сделали 140 944 человека.

Предварительное голосование "Единой России" стартовало 24 мая. До воскресенья оно проходило только в онлайн-формате. Одним из первых в регионе этой возможностью воспользовался губернатор Дмитрий Азаров на форуме гражданских социальных инициатив "Защита. Забора. Развитие", инициированном партией. На площадке форума также проголосовал глава Тольятти Николай Ренц и другие участники.

Общий подсчет голосов начнется сразу после того, как предварительное голосование завершится офлайн во всех регионах страны и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги подведут в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму в сентябре, утвердят по итогам Съезда партии 19 июня. Кандидатов на выборы в Самарскую губернскую Думу выдвинут по итогам Конференции регионального отделения "Единой России".

"Единая Россия" — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. В Самарской области в нем участвуют 322 человека — они претендуют на право стать кандидатами в депутаты Государственной Думы и Самарской губернской думы от "Единой России". В списке участников фигурируют представители разных сфер жизни региона: профсоюзные активисты, добровольцы, врачи и политики.