В Самаре открылся центр МегаФона для предпринимателей нового формата

Крупнейший в России центр обслуживания клиентов МегаФона обеспечивает самые востребованные для бизнеса решения, связанные с поиском клиентов и обработкой входящих заявок. В офисе нового формата, расположенном в Самаре на Московском шоссе, 15, абоненты могут протестировать сервисы и сразу оценить их эффективность.

События последнего года существенно изменили потребности бизнеса, поэтому МегаФон ввел новый формат работы с предпринимателями. На смену столу и компьютеру сотрудника пришла мобильность. Консультанты во время беседы демонстрируют сервисы в режиме онлайн с помощью touch-панелей. В отдельных переговорных за чашкой чая клиенты обсуждают цифровые решения для конкретных кейсов.

"Более 60% наших клиентов используют, помимо базовых услуг, цифровые решения и готовы к запуску новых сервисов, повышающих эффективность их бизнеса. Как лидер по доле рынка корпоративного сегмента в регионе, помимо Центра бизнес-возможностей, мы открыли в городе-миллионнике Самаре уникальный салон с функционалом, подобного которому пока никто на рынке не может предложить. По сути, это полное цифровое погружение, где наши партнеры смогут выбрать и протестировать работоспособность услуг, решающих широкий перечень конкретных бизнес-задач", - комментирует директор по развитию корпоративного бизнеса Поволжского филиала МегаФона Павел Аристов.

Анализ работы центра уже позволил составить топ-5 потребностей и цифровых решений для малого и среднего бизнеса Самары. Среди них:

Быстрый сайт

Если сайт грузится дольше двух минут, шанс потерять клиентов крайне высок. Решение проблем - услуга CDN. Она ускоряет загрузку сайта и обеспечивает его доступность во время пиковых нагрузок без установки дополнительного оборудования. Среднее время задержки на сети при использовании CDN - 20 миллисекунд. Услуга интересна 20% клиентов.

Поиск "своего" клиента

25% представителей малого бизнеса интересна возможность самим выбирать себе клиентов при помощи таргетированных рассылок. Их можно настроить по 11 параметрам на основе Big Data. В центре бизнес-возможностей помогут составить портрет покупателя с нужными характеристиками, покажут эффект на примере кейсов из практики и расскажут, как сформировать рассылку.

Умная телефония

Прием звонков на единый многоканальный номер, их распределение на мобильные и стационарные телефоны, аналитика на основе статистики вызовов и записи разговоров - это возможности "Виртуальной АТС", которой продолжает активно пользоваться бизнес. 40% посетителей центра проявляют готовность воспользоваться сервисом. С середины апреля услуга работает на базе новой архитектуры, повысившей ее надежность.

Кто говорит?

"Индивидуальная обработка вызовов" работает на базе искусственного интеллекта и при помощи робота поможет отработать поток входящих звонков с помощью всего двух-трех сотрудников отдела продаж. Электронный собеседник выслушает каждого, распознав и перенаправив на специалистов только важные звонки. Роботизированную услугу собираются применить 10% клиентов.

Экономим время клиентов

Услуга "Мобильный ID" избавила клиентов, которые, приобретая что-то онлайн, каждый раз вбивают свои данные, заводят личный кабинет и пр. Теперь можно использовать простой и безопасный вход в сервисы по номеру телефона без логина и пароля. 5% уже готовы к ее использованию.

Еженедельно в офисе проводятся встречи-презентации, где клиентам предлагают комплексные цифровые решения. Записаться на мероприятие можно, позвонив по номеру 8 (800) 550-05-55 или 0555 с мобильного. До конца года салон планирует принять и проконсультировать более чем 4000 человек.