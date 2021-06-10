Водитель "четырнадцатой" сбил несовершеннолетнего велосипедиста в Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области 9 июня в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист, сообщает региональное ГУ МВД.

В 22:10 35-летний водитель Ваз-21140 на пересечении улиц Степной и Молодогвардейской в пос. Суходол не уступил дорогу и сбил 17-летнего велосипедиста.

Пострадавший госпитализирован.

По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку