Водитель "четырнадцатой" сбил несовершеннолетнего велосипедиста в Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области 9 июня в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист, сообщает региональное ГУ МВД.
В 22:10 35-летний водитель Ваз-21140 на пересечении улиц Степной и Молодогвардейской в пос. Суходол не уступил дорогу и сбил 17-летнего велосипедиста.
Пострадавший госпитализирован.
По факту случившегося сотрудники полиции ведут проверку
Последние комментарии
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...
Дальнобои в конец оборзели!!! Не соблюдают дистанцию, сядут на хвост, реально метр полтора до бампера и игнорируют скоростной режим... Знаков 40 просто не видят, и всегда прут знак +20.... Перед зеброй практически не тормозят... А этого героя прав лишить, пожизненно...
А машины ремонтировать да чей счёт будут?
А правду написать никак? Девочке было10сесяцев полных, точно не 2года!
Задолбали эти бабки! Вот так едешь себе спокойно и тут на тебе, прав лишат, да еще и статью УК могут повесить!