На Волге у Тольятти спасены три человека с терпящего бедствие судна

В четверг, 17 июня, в Ставропольском районе на реке Волга спасатели ПСО Тольятти доставили до берега маломерное судно, терпящее бедствие с тремя людьми на борту.

Около СНТ "Приморский" в 3,5 км от берега из-за высокой волны надувная лодка потеряла управление.

В 11:45 для оказания помощи терпящим бедствие вышло спасательное судно. 24-летний судоводитель и два 16-летних пассажира были подняты на борт спасательного катера и доставлены до берега.

В 13:40 спасательные работы на акватории реки Волга были окончены.