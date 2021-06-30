Эксперты: В Самарской области есть все возможности для развития туризма

Профильные депутаты губернской думы подчеркнули важность поддержки внутреннего туризма в стране и регионе - речь об этом шла на "Прямой линии" президента 30 июня.

Как считает зампредседателя комитета Самарской губернской думы по культуре, спорту и молодежной политике Алексей Степанов, развитие туристического потенциала региона может значительно "подогреть" экономику, привлекая новые средства в бюджет.

"По статистике, каждый турист, путешествующий по России, тратит в среднем 20-40 тыс. руб. в год. Из этой суммы порядка 40% приходится на транспорт, столько же - на размещение. Остальные 20% - экскурсии, развлечения, покупки, - подчеркнул Алексей Степанов. - Таким образом, если мы говорим об увеличении внутренних потоков на 100 тыс. человек в год, то это порядка 2 млрд руб. дополнительных инвестиций в экономику Самарской области и муниципалитетов".

Во время "Прямой линии" президент Владимир Путин отметил, что сейчас россияне из-за коронавируса опасаются ехать за границу. Этот период может стать хорошим стартом для развития направлений отдыха внутри страны. Однако цены на отдых в России пока довольно высоки из-за перегрузки туристической инфраструктуры, подчеркнул глава государства.

Как подчеркнул Алексей Степанов, Самарская область существенно отличается от большинства регионов страны. В губернии достаточно развита туристическая инфраструктура, при этом используется она всего лишь на 42%. "Говоря о том, что сейчас необходимо - создавать новую или загружать существующую - ответ однозначный: загружать существующую", - отметил он. Для того чтобы делать это грамотно, в правительстве реализуют государственную программу "Развитие сферы туризма и гостеприимства в Самарской области на 2021-2025 годы".

"Реализация этой программы положительно повлияет на развитие смежных отраслей, которые сегодня объединяет отрасль туризма, - отмечает председатель комитета Самарской губернской думы по культуре, спорту и молодежной политике Александр Милеев. - Это сферы гостиничных услуг, общественного питания, транспорт, культура, медицина и многие другие". Итогом исполнения программы к 2025 году станет увеличение объема оказания туристических услуг в регионе до 8,2 млрд рублей. Количество специалистов, занятых в отрасли, превысит 20 тыс. человек, а в гостиницах Самарской области будет ежегодно размещаться 1,3 млн человек.

Стоит отметить, что губернатор Дмитрий Азаров в ежегодном послании обозначил куда более амбициозные задачи. "Наша задача - в течение ближайших трех лет создать в Самарской области туристическо-рекреационный кластер с оборотом не менее 20 млрд руб. в год", - подчеркнул он в послании. По его словам, региону с его возможностями это под силу.