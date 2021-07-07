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Александр Живайкин: Депутаты "Единой России" в областном парламенте работали плодотворно и эффективно

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель фракции "Единой России" в Самарской губернской думе Александр Живайкин назвал эффективной и плодотворной работу однопартийцев в VI созыве, который завершил свою деятельность 6 июля.

Фото: samara.er.ru

Глава депутатского объединения напомнил, что 22 инициативы, разработанные единороссами, получили статус региональных законов.

"Одной из наиболее важных задач нашей фракции считаю работу над областным бюджетом: ведь за каждой статьей расходов стоят люди с их нуждами и чаяниями. Только в 2020 году были учтены 35 поправок, предложенных депутатами "Единой России". Благодаря этому удалось сделать многое: перераспределить средства на ремонт дворов, профинансировать обновление лифтового хозяйства, приступить к решению тех проблем, о которых на встречах с нами говорят люди", — сказал парламентарий.

Александр Живайкин напомнил, что фракция активно проявила себя и в самый сложный период пандемии.

"Депутаты-единороссы первыми вступили в ряды волонтеров. Мы развозили по ковид-госпиталям бытовую технику, продукты питания, чайные наборы, питьевую воду. Все то, что могло хоть как-то облегчить работу героев нашего времени — медиков. Мы помогали людям, оказавшимся в самоизоляции, привозили им лекарства и продукты, работали автоволонтерами, развозили по вызовам медиков", — отметил депутат.

Депутаты фракции поддержали инициативу губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и подключились к акции "Помоги учиться дома". Нуждающиеся семьи губернии получили около 200 единиц компьютерной техники.

Несмотря на сложную обстановку, подчеркнул руководитель фракции, в регионе не останавливалась реализация крупных инфраструктурных проектов. Депутаты "Единой России" выезжали на места, контролируя ход строительства. В своих округах народные избранники следили за благоустройством территорий.

"Впереди — новый созыв Самарской губернской думы. И у меня есть уверенность, что обновленный депутатский корпус продолжит эстафету добрых и полезных дел, которыми запомнилась работа нынешней фракции "Единой России", — сказал Александр Живайкин.

Напомним, депутатский корпус губернской думы VI созыва приступил к работе 27 сентября 2016 года. Подавляющее большинство парламентариев — 41 из 50 — входят в состав фракции "Единая Россия". За время работы созыва депутаты приняли 693 закона.

Обращаясь к депутатам на завершающем заседании, губернатор Дмитрий Азаров высоко оценил работу думы и поблагодарил парламентариев за плодотворную и эффективную работу.

17–19 сентября  пройдут выборы — жители региона определят, каким будет новый созыв регионального парламента.

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